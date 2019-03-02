Belgrad Derbisinde Kızılyıldız ile Partizan Yenişemedi

Belgrad derbisinde Kızılyıldız, sahasında Partizan'ı konuk etti. Sırbistan Süper Liginin 24. haftasında Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, 37. dakikada Nemanja Nikolic'in kaydettiği golle Partizan 1-0 üstün tamamladı.
KIZILYILDIZ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Karşılaşmanın ikinci devresinde rakibine karşı daha üstün bir oyun sergileyen ev sahibi Kızılyıldız, 74. dakikada Milan Pavkov'un golüyle eşitliği sağladı. Kalan bölümünde başka gol olmayan karşılaşma 1-1 sona erdi. Lider Kızılyıldız puanını 66'ya, üçüncü sıradaki Partizan ise 51'e yükseltti.
Spor
Kaynak: AA