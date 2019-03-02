02 Mart 2019, 23:07
»»

Belgrad Derbisinde Kızılyıldız ile Partizan Yenişemedi

Sırbistan'ın köklü kulüpleri Kızılyıldız ile Partizan'ın karşı karşıya geldiği Belgrad derbisi, 1-1 beraberlikle sona erdi.

Belgrad derbisinde Kızılyıldız, sahasında Partizan'ı konuk etti. Sırbistan Süper Liginin 24. haftasında Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, 37. dakikada Nemanja Nikolic'in kaydettiği golle Partizan 1-0 üstün tamamladı.

KIZILYILDIZ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Karşılaşmanın ikinci devresinde rakibine karşı daha üstün bir oyun sergileyen ev sahibi Kızılyıldız, 74. dakikada Milan Pavkov'un golüyle eşitliği sağladı. Kalan bölümünde başka gol olmayan karşılaşma 1-1 sona erdi. Lider Kızılyıldız puanını 66'ya, üçüncü sıradaki Partizan ise 51'e yükseltti.

Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR (2)
BEYKOZLU: sıyasette herkes bıseylerı ındırıme affa gıdılıyo dıye haberler yapıyor ama bunlar otomatık olmuyor ılla bıyerlere cagrıyolar ınsaları ordan oraya surukluyolar yok malıyeye gıt yok kadastroya gıtt ınsanları yormaktan bıkmadınızmı madem vaatlerınızı gerceklestırıceksınız otomatık olarak ınsanları cagırmadan bıyerlere yapınn ne buu ınsanları koyun gıbı ordan oraya ordan oraya yeter artık bıktık herkesten kaos var hemde cok buyuk
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DENİZ: kızıl yıldız amed spor gibi oynuyor yaşasın amedim
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz