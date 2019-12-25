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Kızılyıldız mts, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Stimac'ı kadrosuna kattı

Sırbistan'ın Kızılyıldız mts Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Vladimir Stimac'ı transfer etti.

25.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:22 Kızılyıldız mts, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Stimac'ı kadrosuna kattı
Sırbistan'ın mts Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Vladimir Stimac'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Sırp pivot ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Daha önce Türkiye'de Olin Edirne, Banvit, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Türk Telekom'da oynayan Stimac, sezon başında Fenerbahçe Beko ile anlaşmıştı. Tecrübeli basketbolcu, sarı-lacivertli formayla THY Avrupa Ligi'nde 8 maçta 4,6 sayı, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 7 karşılaşmada 5,7 sayı ortalaması yakalamıştı.
Stimac, 2008-2010 ve 2015-2016 sezonlarında da Kızılyıldız mts forması giymişti.

Sırbistan Karadağ, Malcolm Thomas, Kızılyıldız, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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