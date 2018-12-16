Kızım Dizisinin Asu'su Selin Şekerci, Cesur Pozuyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu

TV 8'de yayınlanan 'Kızım' dizisinin Asu'su Selin Şekerci, Instagram hesabından cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Şekerci'nin pozları kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

"TEŞEKKÜR" NOTUYLA PAYLAŞTI

Selin Şekerci, Cem Talu ile yaptıkları çalışmadan bir fotoğrafı "Selam Cem Talu ve mükemmel ekiple bir takım bir şeyler yaptık. Benim onlara teşekkürüm bol daha bolca da edeceğim şimdilik bu şurada dursun" notuyla paylaştı.

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 yılında İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Selin Şekerci , 8 yaşına kadar bale eğitimi almıştır. İzmir Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra 18 yaşında İstanbul'a gelen Şekerci, dizi ve reklamlarda oynamaya başlamıştır.

2006 yılında rol aldığı Sağır Oda dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ancak Melekler Korusun dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol alan Şekerci 2012 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliği üstlendiği Benim İçin Üzülme dizisinde Irmak karakterini canlandırdı.

2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteri ile çok sevilen ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Selin Şekerci, son olarak 2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 1,68 boyunda, 57 kilo olan Selin Şekerci İkizler burcudur.