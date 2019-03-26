Kızım Dizisinin Heyecan Dolu Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Kızım 25. yeni bölüm fragmanı bugün TV8 tarafından yayınlandı. Kızım dizisinin yeni fragmanında; Demir, yeni işinde Öykü yüzünden fırça yiyor. Patronuna Ökü'nün şirinliğini bahane olarak sunuyor. Öykü, ateşleniyor. Candan ve Demir Öykü'yü hastaneye kaldırıyor. Bu kez Öykü'nün durumunda daha ciddi problemlerin olduğu ortaya çıkıyor ve Doktor İhsan Demir'e Demir'e gerçeği açıklıyor.

KIZIM DİZİSİNİN 24. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Candan eve geldiğinde Öykü'nün evde olmadığını anlar. Telefonla Demir'i arayarak olayı haber verir. Demir, Zeynep'i arar ancak ulaşamaz. Candan'ı tekrar arayarak Zeynep'in telefonuna ulaşamadığını söyler. Demir çok endişelenir.

DEMİR ÖFKEDEN DELİYE DÖNER

Öykü, Zeynep ile birlikte Cemal'in arabasıyla geri dönerler. Zeynep evlerine çok yaklaştıklarını belirterek onları bırakmasını ister. Demir, Cemal'i telefonla arar ancak Cemal cevap vermez. Cemal ve Zeynep mahalleye geldiklerinde Demir karşılarına çıkar. Demir Öykü ve Zeynep'i Cemal'in arabasında görünce deliye döner.

DEMİR UĞUR'UN KAYIP OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Arabadan Öykü'yü çıkarır ve Zeynep'e Cemal'in arabasında ne işi olduğunu sorar. Cemal'e kızından uzak durmasını söylerken Cemal'le kavga etmenin eşiğine gelirler. Öykü yaşananları korkuyla seyrederken "Baba" diye seslenir. Demir, bu sözler üzerine Öykü'yü omzuna alarak eve gelir. Candan Öykü'yü görünce çok sevinir. Öykü ve Demir içeri gidiklerinde Müfide Nine'yi görürler. Öykü ninesine sarılır. Demir, Müfide Nine'den oğlu Uğur'un ortalıkta olmadığını öğrenir.

ZEYNEP ZOR DURUMDA

Demir, Müfide'yi sakinleştirir ve onu bulacağını söyler. Demir, Öykü'nün öğretmenini arar. Uğur'u sorar. Sevgi haberi olmadığını söylerken Demir'in Öykü'nün onu hatırladığını söyler. Sevgi çok sevinir. Demir, Uğur'un nerede olabileceğini düşünür. Bu arada Zeynep'i yaptıklarından dolayı sorguya alan Müfide ve Öykü onu perişan ederler. Zeynep, çekip gitmek ister. Candan Zeynep'i kolundan tutarak Cemal ile bir iş çevirmemesi için uyarır. Zeynep, hava almak için dışarı çıktığında Cemal'i arayarak konuşmaları gerektiğini söyler.