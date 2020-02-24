"Kızım Gibi Kokuyorsun" Hollywood Yolcusu

Bir Film'in dağıtımcılığında vizyona girmek için hazırlıklarını sürdüren flm;diğer yandan 12. Londra Uluslararası Film Festivali'nden Yılşen Özdemir'in hayat verdiği Hevi karakteri ile en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı.

Kuzey Avrupa Uluslararası Film Festivali'nden iki ödül geldi. Olgun Özdemir En İyi Yönetmen, Çağlar Ertuğrul en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil, Tolga Güleç, Deniz Arna, Muhammed Cangören ve Fehmi Karaaslan gibi isimlerin rol aldığıKızım Gibi Kokuyorsun 20-26 Mart tarihleri arasında Los Angeles'da düzenlenecek olan 14. Uluslararası Method Film Festivalinde Amerika prömiyerini gerçekleştirecek.

Hollywood 'un en eski oyunculuk akademilerinden biri olan Stella Adler (Marlon Brando ve Robert De Niro'nun oyuncu koçu) Konservatuarı'nın bünyesinde gerçekleşen festivalde "Kızım Gibi Kokuyorsun"un Beverly Hills'teki tarihi Lumiere Music Hall ve Fine Arts Theatre'de iki ayrı gösterimi gerçekleşecek.

Olgun Özdemir'den üçleme

Olgun Özdemir 2020 yılı içinde yine Çağlar Ertuğrul'la birlikte "Tatlı Süt Köpüğü" isimli üçlemenin ilk halkasını çekmeye başlayacak. Türk, Amerikan ve Kosova ortak yapımı filmde Ertuğrul'un rol arkadaşı da yakında belli olacak. Senaryosubiten yeni projede 2009 Kosova güzeli Arbnora Ademaj'da yer alacak.