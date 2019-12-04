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"Kızım Gibi Kokuyorsun" yurt dışında yolculuğuna devam ediyor

Türk Amerikan ve Fransız ortak yapımı olan Kızım Gibi Kokuyorsun; Fusion Film Marketing, Film Focus ve Polonya Film Komisyonu destekleriyle Varşova'da düzenlenen Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nden iki ödülle döndü.

04.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:49

'daki tarihi Kinoteka Sineması'nda gösterilen filme izleyicilerin ilgisi yoğun oldu. Festivalin 30 Kasım'da gerçekleşen ödül töreninde İbrahim karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'a En iyi erkek oyuncu, dikkate değer paralel kurgusu ile de kurgu yönetmeni Semih Gülcüoğlu'na en iyi kurgu ödülü verildi.

Film 7 Aralık'ta bitecek 5. Milan Uluslararası Film Festivalin'in yarışma seçkisinden sonra Hindistan'ın Prestijli Film festivali 17.Chennai Uluslararası Film Festivali'nin 'Dünya Seçkisi' programında yer alacak. Berlin, Cannes ve Venedik film Festivallerinin önemli filmlerinin seçkide olduğu festivalde Kızım Gibi Kokuyorsun da 12-19 Aralık tarihleri arasında ülkemizi Chennai'de temsil edecek.


Film Festivali, kızım dizisi, Varşova, Güncel

Kaynak: Bültenler

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