Kızım, Kiralık Babasını Gerçek Sanıyor'

Megumi, ebeveynleri boşandığı ve babası hayatından çıktığında bir bebekti. Fakat yıllar sonra annesi ve babasıyla görüşmek istediğini söyledi. Böylece babası olduğunu sandığı Yamada ile buluşmaya başladı. Ancak ne adamın adı Yamada, ne de bu kişi onun babası."Çocukluğundan beri babasının nerede olduğunu soruyordu" diyor Megumi'nin annesi Asako:"Tek bildiği doğduktan kısa sonra gittiğiydi, bu yüzden kendini suçlamaya başladı."Başlangıçta bu durum büyük bir sorun yaratmamıştı. Fakat 10 yaşına geldiğinde Asako kızının davranışlarında değişiklikler görmeye başladı:"Benimle pek konuşmuyordu. Çok sessizleşti, çekingenleşti.""Arkadaşlarının zorbalığına maruz kaldığını öğrenmem çok zaman aldı."Asako, kızının yalnızca babasının yokluğu nedeniyle kendini suçlamadığını, aynı zamanda arkadaşları tarafından da dışlandığını fark etti. Japonya 'da tek ebeveyni olan çocuklar genellikle damgalanıyor.Megumi sonunda okula gitmeyi reddedecek kadar kötü hissetmeye başladı."O benim tek çocuğum ve onu bu kadar üzgün görmek kalbimi kırıyor" diyor Asako.Önce öğretmenlerinden yardım almaya çalıştı. Bu girişim başarısız olunca aklına başka bir fikir geldi:"Aklıma gelen tek fikir ideal bir baba olacak, onu daha iyi hissettirecek iyi, düzgün bir erkek bulmaktı."Bir buluşmada ya da düğünde yanınızda götürebileceğiniz ve bir yakınınızmış veya sevgilinizmiş gibi davranmasını isteyebileceğiniz aktörler kiralayan ajansları daha önce duymuştu. Bu tür ajanslar Japonya'da yaygın ve köklü.Onlardan biriyle iletişime geçen Asako, kendilerine sahte baba göndermelerini istedi. 5 adayı elemeler için davet eden Asako, aralarından Bay Takaişi'de karar kıldı."Konuşması en kolay kişi oydu" diyor Asako ve ekliyor:"Ayrıca çok kibar ve tatlı, ben de içgüdülerimi takip ettim."'5 sahte düğünde damat oldum'Takaşi kadrosu 20 kişi olan, serbest çalışan 1000 aktörün kayıtlı olduğu bir oyuncu kiralama ajansı işletiyor. Ajanstaki kadınlar ve erkekler neredeyse istenen her rolü yapabiliyor; istenen arka plana, isme, role ve kişiliğe bürünebiliyor.Yalan söylemek işin bir kısmı, fakat yasaları çiğnememe konusunda çok katılar.Kendisi de bir aktör olan Takaşi, bugüne kadar erkek arkadaş, iş adamı, arkadaş ve baba rolü yaptığını, ayrıca 5 sahte düğünde damat olduğunu söylüyor.Rollerine bir yolculuk sırasında birbirine bağlanan sorunlu bir aileyi anlatan Oscar ödüllü Little Miss Sunshine ve George Clooney 'nin sorumsuz bir babayken bir aile trajedisi ardından aniden babalığını kabullenmek zorunda kaldığı "The Descendants" (Senden Bana Kalan) gibi filmleri izleyerek hazırlandığını itiraf ediyor.Takaşi "Bu filmleri çalışıyorum, replikleri ezberliyorum" diyor ve ekliyor:"Farklı aile üyelerinin nasıl iletişim kurduğunu ve etkileştiğini incelerken notlar alıyorum. İstenen türde baba veya koca olmanın nasıl bir şey olduğu üzerine çalışıyorum. Bunlar farklı aile dinamiklerini ve ilişkilerini anlamama yardımcı oluyor."Takaşi ile birkaç kere buluşan Asako, Megumi'ye nasıl bir baba olması gerektiğini anlattı:"Taleplerim çok basitti. Önce bugüne kadar Migumi'nin hayatında olamadığı için ne kadar üzgün olduğunu söylemesini istedim. Sonra da Migumi'nin kendisine anlatmak istediği her şeyi dinlemesini…"Asako Migumi'ye babasının tekrar evlendiğini, artık yeni bir ailesi olduğunu fakat kendilerini tekrardan görmek istediği için iletişime geçtiğini belirtti.Babasının mesleğinin aktörlük olduğunu söyledi.Başlangıçta şok olan Megumi, sonrasında babasıyla buluşmak istedi. Böylece 10 yıl önce Bay Takaşi, Megumi'nin babası Yamada'nın adıyla hayatlarına girdi.Takaşi'nin hayatında en uzun süre devam eden ve etik açıdan en sorunlu rolü bu oldu. İlk buluşmalarını hala hatırlıyor:"Çok karmaşık bir duyguydu. Bana neden bugüne kadar onu görmeye gelmediğimi sordu. Kırgınlığını anladım."'Megumi çok daha mutlu ve dışa dönük biri oldu'Yamada rolündeki Takaşi, yeni müşterileri olan anne-kızı ayda birkaç kez görmeye başladı. Dışarıda buluştular, sinemalara ve doğum günlerine gittiler.Asako, kızındaki değişimi kısa süre içinde fark ettiğini söylüyor:"Bir süre sonra Megumi çok daha mutlu ve dışa dönük biri oldu.""Konuşmayı çok seviyordu, hayat dolu oldu. Hatta okula geri dönmeyi istedi ve 'Bütün bunlara değdi!' diye düşündüm."Asako'nun aklında çok net hatırladığı bir olay var: Kızı ve Yamada'nın okuldaki veliler gününde yaşadıkları."Sınıfın arkasında oturuyorduk. Bizi yan yana görünce sürekli arkasını dönüp bize bakmaya başladı. Yüzünde kocaman bir gülümseme vardı ve bu beni çok mutlu etti."Takaşi'nin hizmetleri ucuz değil. Asako onu her çağırdığında 10 bin Japon Yeni (90 dolar, 470 lira) ödüyor.İyi bir geliri olsa da bu parayı ödeyebilmek için başka yerlerden kısması gerekiyor. Ama kızının eskiden ne kadar mutsuz olduğunu gördüğünde ödediği paranın buna değdiğini düşünüyor.İlk buluşmaya başladıkları dönemde sessiz ve tutuk olan Megumi'deki değişiklikleri Takaşi de fark ediyor:"Zamanla daha mutlu ve özgüvenli oldu. Onunla hep Asako ile birlikte buluşuyorduk ama bir gün 'Babamla dışarı çıkmak istiyorum, bir gün de yalnızca ikimiz olalım' dedi. Ben de onu dışarı çıkardım ve ilk defa elimi tuttu."Takaşi'nin yarattığı Yamada karakteri, 10 yıl boyunca, bugün genç bir yetişkin olan Megumi ile çok yakın bir ilişki kurdu. Ailenin bir parçası haline geldi.Megumi'ye, her babanın kızına söylediğinden farksız bir şekilde onu çok sevdiğini söylüyor - ama, tabii ki, gerçekten öyle sevmiyor.Peki bu yalanını nasıl savunuyor?"Bu işte kişilikleri ve kimlikleri değiştirebilmek çok önemli. Ama ben de bir insanım ve tabii ki o çocuğa 'seni seviyorum' derken hiçbir duygusal çelişki hissetmiyorum dersem yalan olur. Ama bu işim ve ben de bunu yapmak zorundayım. Kendime bunu sürekli hatırlatmak zorundayım."Asako da tercihlerine katılmayan insanlar olabileceğini anlıyor:"Yaptığımın zorlayıcı olduğunu biliyorum. Ama gerçekten kızımı kurtarmak istiyordum, gerçekten."'Üçümüz bir aradayken huzurlu hissediyorum'Bu zorluklar yetmezmiş gibi bir de Takaşi'nin oynaması için para ödediği karaktere fazlasıyla bağlanmış olması, durumu daha da karışık hale getiriyor:"Üçümüz bir aradayken huzurlu hissediyorum.""Sohbet ediyoruz, gülüyoruz ve birbirimize karşı çok naziğiz. O kadar süredir hayatımızda ki onunla evlenip gerçek bir aile olmamızı isterim."Fakat Asako gerçek olmayan birine aşık olduğu ve bu yüzden aşkına karşılık bulamayacağı gerçeğiyle acı bir şekilde yüzleşmek zorunda kaldı:"Ona hislerimi anlattım ve o da işi nedeniyle bizimle olduğunu söyledi yüzüme. Bu çok karmaşık."Yalnızca ona para ödediğimiz için bizimle olduğunun farkındayım."İlişkimiz hakkında fanteziler kuruyorum, gerçek bir aile olabilmeyi hayal ediyorum. Ama belki de ilişkinin şu anki hali de bana bana duygusal ve zihinsel açıdan iyi geliyor. Beni dengeli kılıyor."Asako'nun Takaşi ile anlaşmasını sonlandırma planı yok ve Megumi'nin babası rolünü sonsuza kadar oynamasından yana - bu fantezi ve yalan dünyasına daha fazla batmak pahasına olsa da."İdeal olan Megumi'ye babalık yapmaya devam etmesi" diyor ve ekliyor:"Evlendiği zaman düğününde olmasını isterim, çocuğu olduğunda da dede rolü yapmasını. En kötü senaryo ise gerçeği öğrenmesi olur."'Tam da istediği gibi ideal bir baba'Peki ya bir gün Megumi'nin gerçek babası geri dönerse?Asako bunun gerçekleşeceğini düşünmüyor. Boşanmalarından beri kendisinden haber almadığı için bunu olası görmüyor ama bir gün kapıdan girip kendini tanıtması durumunda, çok iyi bir baba-kız ilişkileri olduğu için Megumi'nin Yamada'yı gerçek babasına tercih edeceğine inanıyor. Tam da istediği gibi ideal bir baba olduğunu düşünüyor.Takaşi de her geçen yıl yalanın daha da büyüyeceğinin bilincinde:"Bu, bir aile üyesi kiralamanın büyük sorunlarından biri."Megumi ileride evlenebilir ve kocası da benim gerçek babası olduğuma inanır. Sonra çocuğu olursa o da dedesi olduğuma inanır ve yalan büyümeye devam eder."O da Megumi'nin gerçeği öğrenmesi durumunda neler hissedeceğini düşünmüş ama onun bu ihtimale dair fikirleri pek çok kişiye fazlasıyla iyimser gelebilecek türden:"En iyi ihtimalde bugüne kadar onunla ilgilendiğim için teşekkür eder. Yüzde 80 böyle olacağını tahmin ediyorum"."Yüzde 20 ihtimalle ise 'Neden bunu bana söyledin? Sonuna kadar yalan söylemeye devam edemez miydin?' diye sorması."Ona hayatında büyük bir destek olduğumu düşünüyorum… Belki bana teşekkür etmesini istemek abartı olur ama en azından hizmetlerimizi takdir etmesini isterim."'Eminim toplumda çok sayıda böyle anne ve baba vardır'Pek çok kişi Asako'nun neden, gerçeği öğrenmesi durumunda kızı için bu kadar yıkıcı olabilecek bir yalan geliştirdiğini anlamakta zorlanabilir. Ama Asako kararının arkasında:"Bazıları kızıma yalan söylemek için birine para ödememin ve sahte bir baba tutmamın aptalca olduğunu düşünebilir ama çaresizdim.""Herkes çocuğunun bu kadar üzgün olduğunu görmenin ne kadar korkunç bir çaresizlik hissi yarattığını anlayabilir."Asako Megumi'nin bu yalanı öğrendiğinde nasıl etkilenebileceği konusunda endişelense de bu konuyu düşünmemeye çalışıyor ve bu tip durumların tahmin edilenden daha sık yaşandığını söylüyor:"Ben yalnız değilim. Eminim toplumda çok sayıda böyle anne ve baba vardır."Megumi'nin bu yalanı öğrenmesini engellemek için tüm isimler değiştirilmiştir.İllüstrasyonlar: Katie Horwich