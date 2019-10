Antalya'da 40 gün içerisinde kalp krizi geçiren eşini kaybeden, oğlunun yaşamını yitirdiği kazada beyin ölümü gerçekleşince kızının organlarını bağışlayan Emine Kurnaz, nakille sağlığına kavuşanları düşünerek acısını yüreğine gömüyor.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde yaşayan Emine Kurnaz, 40 gün içerisinde eşi Faik Kurnaz'ı ardından aynı kazada 15 yaşındaki oğlu Okay ile 18 yaşındaki kızı Ayşe'yi kaybetmenin acısını yaşıyor. Mahalle mezarlığında yan yana defnedilen "canlarını" her gün ziyaret eden Kurnaz, organlarını bağışladığı kızının mezarına bıraktığı duvağı okşayarak dua ediyor. Kurnaz, yaşadığı acılara rağmen kızının organlarıyla sağlığına kavuşan hastaları düşünerek teselli buluyor.

"Bir Ayşe kaybettim, iki Ayşe'm oldu"

Emine Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay öncesine kadar mutlu, huzurlu bir yuvaları olduğunu söyledi. Bu mutluluğa önce eşini, sonra da iki evladını kaybetmesiyle gölge düştüğünü aktaran Kurnaz, eşinin acısını çocuklarına sarılarak gidermeye çalıştığını, çocuklarını kaybettikten sonra acısının katlandığını dile getirdi.

Kurnaz, "Eşimle, kızımızın eline kına yakıp gelin etmekti hayalimizdi. Babası öldükten sonra kızıma, 'Eline kına yakıp seni gelin edeceğim. Babanın mezarına gideceğiz.' diye söz vermiştim ama olmadı. Kızıma nasip olmayan gelinlik inşallah küçük Ayşe'ye nasip olur. Organların nakledildiği iki kişinin adı da Ayşe. Bir tane Ayşe kaybettim iki Ayşe'm oldu. Onlarla teselli buluyorum." dedi.

"Bu acılara organları nakledilenleri düşünerek dayanıyorum"

Tek isteğim kızından bir parça taşıyanların kendisini bayramlarda, özel günlerde unutmaması olduğunu vurgulayan Kurnaz, onların aramasıyla hüznünün mutluluğa dönüşeceğini ifade etti. Kurnaz, kızıyla aynı otelde, aynı mutfakta çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Her gün otelin servisi evimizin önünden geçerken içim yanıyor. 'Acaba kızım inecek mi?' diye düşünüyorum. Bu acılara organları nakledilenleri düşünerek dayanıyorum. Belki de o 3 yaşındaki çocuk organ yokluğu nedeniyle büyük sıkıntılar çekecekti. Benim kızım onda yaşıyor. Kızım öldü, başkaları yaşasın."

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde, bir hafta önce motosiklet ile servis midibüsü çarpışmış, motosikletteki Okay Kurnaz yaşamını yitirmiş, kardeşi Ayşe Kurnaz ise ağır yaralanmıştı. Yaklaşık 40 gün önce kalp krizi geçiren eşini kaybeden Emine Kurnaz, beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki kızı Ayşe'nin organlarını "Bu dünyada çocuklarımdan hiçbir şey kalmadı ama yeni hayatlara umut olsunlar." diyerek bağışlamıştı. Genç kızın organları, Antalya, İstanbul ve Ankara'daki hastalara nakledilmişti.

