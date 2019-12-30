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Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı

Başkent'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından cinayete kurban giden Deniz Öngür, toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi kızı Cansu Öngür, "Annemi o adamın elinden alamadım. Bilemedim. Geç kaldım. Annem kaçmaya çalışmış" diye feryat etti.

30.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:53

'nın Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Dursun Öngür tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Deniz Öngür'ün naaşı öğle namazını müteakip Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazı öncesinde gözyaşına boğulan kadının kızları ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Deniz Öngür'ün kızı Cansu Öngür, "Annemi o adamın elinden alamadım. Bilemedim. Geç kaldım. Annem kaçmaya çalışmış" diye feryat etti. Küçük kızı Esin Öngür ise acıya daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Deniz Öngür'ün ablası da yaşanan olaylara tepki gösterdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN KURTULAMADI

Olay Ankara'nın Altındağ ilçesi Plevne Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanma kararı alan Deniz Öngür, evi terk etti. Eşinden boşanmak istemeyen Dursun Ö., sık sık tehditlerde bulundu. Bunun üzerine yetkili mercilere başvuran Deniz Öngür, uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin peşini bırakmayan Dursun Öngür, eşinin yaşadığı eve gelerek Deniz Öngür'ü başından vurup, ardından intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deniz Öngür ve Dursun Öngür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze namazı öncesi Deniz Öngür'ün annesi ve babası yaşanan olayla ilgili yetkilere sitemde bulunarak kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.

Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı

Ankara, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (6)
YOLCU: Türk Ailesi bitti. The End
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COSMOS: türkiye hiç iyi gitmiyor siyonistler hedeflerini birbir gerçekleştirdi
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VATAN SEVDALISI- BEYAZ TOROSLULAR: İDAM GELMEDİKÇE DÜZELMEZ. ASACAKSIN-CEZASININ ASILMAK OLDUĞUNU BİLEN BAKALIM YAPABİLİYORMU.
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GÖKHAN: Kardeşim İdam da gelse çözüm değil. Kadın kadın gibi olacak erkek de erkek gibi olmalı. herkekes haddini bilecek. Ama yasalar aileyi yok etmek için yapılıyor adeta, kadın istediği zaman karakola gidip eşini evden uzakştırabiliyor ve sevgilisini eve alabiliyorsa bu durum idamla çözülmez. aldatılan koca 40 kez de idam etseniz o kadını yaşatmaz bu böyledir.
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GÖKHAN: Türkiye de Aile yok artık. Devlet eliyle aile yok edildi
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SAKARYALI HATUN: Kanal İstanbul diye tutturanlar, gerçek sorunlara dönünde bir bakın!!!
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