Anne, Kızına Cinsel İstismarda Bulunan Sapığın Mesajlarını İfşa Etti

Ankara'da sapık H.G, İstanbul'da yaşayan 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunmak için sosyal medyadan bağlantı kurdu. Durumu fark eden anne, sapığın kızıyla mesajlaşmasını ifşa etti.

Ankara'da sapık H.G, iğrenç tuzağına 13 yaşındaki çocuğu düşürmek için sosyal medyadan hareke geçti. 13 yaşındaki kız çocuğuna sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar atan sapık, gözüaçık annenin uyanıklığı ile yakayı ele verdi.

"ABİ VE ARKADAŞ" OLARAK YAKLAŞMAYA ÇALIŞTI

Sapık H.G, cinsel içerikli sohbete girip tuzağa düşürmek için kız çocuğuna "abi ve arkadaş" olarak yaklaşma çalıştı. Kız çocuğuna telefon numarasını veren sapık, çocuğu kandırıp numarasını almaya çalıştı.

TACİZLERİ DEVAM ETTİ

Durumu fark eden anne, kızının sapık ile olan iletişimini kesti. Sapık, mesajlarla çocuğu taciz etmeye devam etti. Sapığın iğrenç tuzağı sosyal medyadan ifşa edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Mesajların paylaşılmasının ardından sosyal medyadan sapığa tepki yağdı. Paylaşım sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

İşte o mesajlar;