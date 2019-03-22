22 Mart 2019, 15:30
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Anne, Kızına Cinsel İstismarda Bulunan Sapığın Mesajlarını İfşa Etti

Gözüaçık anne, kızına cinsel istismarda bulunmak için sosyal medyadan tacizlerde bulunan sapığın mesajlarını ifşa etti.

Ankara'da sapık H.G, İstanbul'da yaşayan 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunmak için sosyal medyadan bağlantı kurdu. Durumu fark eden anne, sapığın kızıyla mesajlaşmasını ifşa etti.

Ankara'da sapık H.G, iğrenç tuzağına 13 yaşındaki çocuğu düşürmek için sosyal medyadan hareke geçti. 13 yaşındaki kız çocuğuna sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar atan sapık, gözüaçık annenin uyanıklığı ile yakayı ele verdi.

"ABİ VE ARKADAŞ" OLARAK YAKLAŞMAYA ÇALIŞTI

Sapık H.G, cinsel içerikli sohbete girip tuzağa düşürmek için kız çocuğuna "abi ve arkadaş" olarak yaklaşma çalıştı. Kız çocuğuna telefon numarasını veren sapık, çocuğu kandırıp numarasını almaya çalıştı.

TACİZLERİ DEVAM ETTİ

Durumu fark eden anne, kızının sapık ile olan iletişimini kesti. Sapık, mesajlarla çocuğu taciz etmeye devam etti. Sapığın iğrenç tuzağı sosyal medyadan ifşa edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Mesajların paylaşılmasının ardından sosyal medyadan sapığa tepki yağdı. Paylaşım sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

İşte o mesajlar;

3. Sayfa, Güncel



YORUMLAR (37)
ANADOLU: Anne ve Baba Burda Bu Konu Hakkında Çok Suçlu Çocuklarına Sahip Çıkamıyorlar Çıkmıyorlar Benim Kızım Yapmaz Benim Oğlum Yapmaz Düşenceleri İle Herşeyi Serbest Ediyorlar Sonrasında Sonuç Ortada Anne Fark etmemiş Olsa Küçücük Kız Hayatı Sönecekti Yazık Çok Yazık Biraz Akıl.
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SLN: Benim bile 16 yaşımda telefonum oldu sosyal medya bile açtırıyorlar her önüne geleni de eklemekte ne mantıksa
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ADINIZI YAZIN-: böylelerini cukunden asacaksinki bir daha yapmasin yazmasin sarktinlik yapmasin
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MEMLEKETİM: Suraya bak. Sapigi ifsa ettin diger sapiklar neolacak. Bu arada adam sapiksa 13 yasindaki kizinda sapik. Sen cocugunu kontrol altina alamassan bunlarida ifsa etmeyeceksin. Cocugunu sal cayira sonra mevlam kayira. 13 yasindaki cocuk hertürlü pisligi biliyor.
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ABC: Çocuklara cep tel. akılsız olmalı.
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