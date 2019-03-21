Kızına Cinsel İstismardan Yargılanan Sanık, Öldürdüğü Eşini Suçladı

Ankara
'nın Mamak
ilçesinde 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulunan karısını öldürdüğü öne sürülen sanığın "cinsel istismar" suçundan yargılanmasına başlandı.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde izleyiciye kapalı yapılan duruşmaya, cinayetten tutuklu sanık Ş.Ş. ve avukatı ile öldürdüğü eşi D.Ş'nin ailesinin avukatı ve Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları katıldı.
Edinilen bilgiye göre mahkeme heyeti, baro avukatlarının davaya müdahillik taleplerini, öldürülen kadının ailesinin avukatının duruşmada bulunması nedeniyle kabul etmedi. Baronun avukatları salondan çıkarıldı.
Cinsel istismar suçunu kabul etmeyen sanık Ş.Ş, öldürdüğü eşini suçlayarak, boşanmak isteyen karısının kendisinden kurtulmak için iftira attığını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, sanığın savunmasının ardından, küçük kızın Çocuk İzleme Merkezinde (ÇİM
) uzmanlar huzurunda alınan ifadesinin kayıtlarının istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Adliye önünde basın açıklaması
Duruşmanın ardından öldürülen D.Ş'nin yakınları ile avukatları Müjde Tozbey Erden
, adliye önünde açıklama yaptı.
Avukat Erden, sanığın şikayetin ardından serbest bırakılır bırakılmaz suçunu ortaya çıkaran eşini öldürdüğünü belirterek, "Biz bugün kendisine sığınmasına, yardım istemesine rağmen D.Ş'yi korumayan devlete, 'kocasından kurtulmak için iftira atıyor' diye düşünüp, çocuğun ve kadının beyanını esas almayan yargı erkine karşı buradayız. Burada olmaya, hak aramaya devam edeceğiz." dedi.
Soruşturmanın geçmişi
2008'de evlendiği kocası Ş.Ş'ye 2018 yılında şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan D.Ş, kızını da alarak annesinin evine yerleşti. Dava sürerken ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenen D.Ş, boşanmaktan vazgeçip davayı geri çekti.
Bu süreçte ikinci çoğunu da dünyaya getiren D.Ş, 3 Ocak 2019'da kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle ayrı yaşadığı kocasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Ş.Ş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cinsel istismar soruşturması kısa sürede tamamlanarak, Ş.Ş. hakkında Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesine davası açıldı.
Ş.Ş. hakkında, şikayetinden vazgeçmesi yönünde tehdit ettiği karısının başvurusu üzerine, Ankara 10. Aile Mahkemesi tarafından uzaklaştırılma kararı verildi.
Ancak Ş.Ş, 18 Şubat 2019'da, kızını okula bırakan D.Ş'yi takip edip Mamak Mehtap Mahallesindeki Saime Kadın İlkokulu yakınlarında tabancayla vurarak öldürdü.
Zanlı olaydan sonra yakalanırken, çiftin 8 yaşındaki kızı ile 6 aylık oğulları devlet korumasına alındı.
Mamak, Ankara, Güncel
Kaynak: AA