13.06.2019 19:12
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Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 27 yıl hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 27 yıl hapis

Yalova'nın Altınova ilçesinde, 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan babaya 27 yıl 13 ay hapis cezası verildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde, 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan babaya 27 yıl 13 ay hapis cezası verildi.
Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde izleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmaya, kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen tutuklu sanık E.U. (49) ve avukatı, 12 yaşındaki kızı ve müşteki annesi Z.U ile avukatı, Yalova Barosu Çocuk Hakları Komisyonu avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü avukatı katıldı.
Sanık ve tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, kararını açıkladı.
Mahkeme, sanık E.U'yu 27 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırdı.
- "Bizce adil ve güzel bir karardı"
Duruşmanın ardından Yalova Adliyesi önünde Yalova Kadın Meclisi üyeleriyle gazetecilere açıklama yapan mağdur avukatı Yakup Taşçı, mahkeme heyetinin oy çokluğuyla karar aldığını belirterek, "Mahkeme oy çokluğuyla 27 yıl 13 ay ceza verdi. Tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tabii istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. Gerçekten trajikomik savunmalar vardı. Bu savunmalara katılmıyoruz, kabul etmiyoruz. Artık kadına yönelik şiddetin, çocuklara yönelik istismarın son bulmasını istiyoruz. Bizce adil ve güzel bir karardı." ifadesini kullandı.
Öte yandan sanığın, eşine yönelik cinsel saldırılarda bulunduğu suçlamasıyla hakkında açılan başka bir davada yargılamasının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Altınova, Yalova, Güncel

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