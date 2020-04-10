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Kızına doğum günü pastası almaya çıktı, gasbedildi

ADANA'da, kızına doğum günü pastası almak için dışarı çıkan Ahmet A.'nın (26) cep telefonu, sigara ve 20 lirasını gasbeden 4 kişi yakalandı.

10.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:08
Kızına doğum günü pastası almaya çıktı, gasbedildi

ADANA'da, kızına doğum günü pastası almak için dışarı çıkan Ahmet A.'nın (26) cep telefonu, sigara ve 20 lirasını gasbeden 4 kişi yakalandı.

Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde dün gece kızına doğum günü pastası almak için dışarı çıkan Ahmet A.'nın önü, 4 kişi tarafından kesildi. Bu kişiler, Ahmet A.'dan para vermesini istedi. Ancak Ahmet A. direndi. Gaspçılar, Ahmet A.'nın başına sebze kasasıyla vurarak 20 lira parasını, cep telefonunu ve sigarasını alıp, kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kimliklerini belirlediği Alican Tanrıver (18), Emrullah Çelik (18) ve ikiz kardeşler Murat Özkan (19) ile Sedat Özkan'ı (19) yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında gasbettikleri parayla peynir ekmek aldıklarını, sigarayı da içtiklerini söyledi. Cep telefonu ise Ahmet A.'ya teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Adana Yüregir, Güncel
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