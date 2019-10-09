Kızına işkence yapan cani baba tutuklandı

Sosyal medyada paylaşılan videoda 19 yaşındaki öz kızı Tuğba A.'ya işkence ettiği görülen Muzaffer A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

CANİ BABA CEZAEVİNDE

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Muzaffer A., polis ekipleri eşliğinde İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Muzaffer A., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Baba Muzaffer A.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, Tuğba A. ise kabus gibi olayın detaylarını anlattı. Babasının daha önce de kendisine şiddet uyguladığını belirten talihsiz kız, "Babam yıllardır bana şiddet uyguluyordu ama bu kadar ağır değildi. Ben küçükken anneme, daha sonra da bu şiddet bana yöneldi. Çocukluğumdan beri şiddet görüyordum. Ama gördüğüm şiddet nedeniyle bir yere şikayet edileceğini eskiden bilmiyordum o bilince sahip değildim. Bir de tamamen anne babamın eline baktığım için yapabileceğim bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

ŞİDDETİN SEBEBİ SALON PENCERESİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülere de değinen Tuğba A., sözlerine şöyle devam etti: "Şiddet uygulama sebepleri değişebiliyor. En son görüntülerdeki şiddetin sebebi; salonun penceresinin açık kalmasıydı. Babam yağmurdan dolayı kapatmak istedi. Annem ve benim kronik astım rahatsızlığımız var, pencerenin açık kalması gerekiyordu. Daha önce de kumanda sebebiyle süpürgenin borusuyla avucuma vurup, avucumu patlatmıştı. Sadece fiziksel şiddet vardı. Daha önce de anneme bıçak çekmişti. Videoda gördüğünüz görüntüler Cumartesi günü yaşandı. Gördüğüm şiddet nedeniyle doktora gittiğimde doktor beni karakola yönlendirdi, gidip şikayetçi oldu ve 10 gün uzaklaştırma kararı verdiler."