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Kızına işkence yapan baba tutuklandı

İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla "Kasten yaralama" suçundan mahkemeye sevk edilen baba tutuklandı.

09.10.2019 13:57Kızına işkence yapan baba tutuklandı
İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla "Kasten yaralama" suçundan mahkemeye sevk edilen baba tutuklandı.
19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Muzaffer A. adliyeye gönderildi. Muzaffer A. savcılık sorgusunun ardından  "Kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Muzaffer A. çıkarıldığı mahkemece 'Basit yaralama' suçundan tutuklandı.



Başsavcı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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