Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı

Kayseri'de, 57 yaşındaki İlhan T. kızıyla yaşadığı tartışmanın ardından eline bıçak alıp tek katlı evinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı.İlhan T. polis tarafından 1,5 saat sonra ikna edildi.
KIZIYLA TARTIŞTI, ÇATIYA ÇIKTI
Merkez Kocasinan ilçesi Kazımkarabekir mahallesinde oturan İlhan T., iddiaya göre kızıyla bilinmeyen nedenle tartıştıktan sonra, eline bıçak alıp evinin çatısına çıktı.
POLİS, İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
Kızına sinirlendiği öğrenilen İlhan T.'yi, tek katlı evinin çatısında gören komşuları, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen polis ekipleri, İlhan T.'yi ikna etmeye çalıştı.
1,5 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ
İlhan T., savcının gelmesini isteyerek çatıdan inmek istemediğini söyledi. Polisin, yaklaşık 1,5 saat süren çabası sonucu ikna edilen İlhan T., çatıdan indirildi. İlhan T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İşte olay yerinden fotoğraflar;
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Kaynak: DHA