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Kızına yaptığı mevlidle tepki çeken fenomen Büşra Nur Çalar ilk kez konuştu: Ben vergisini veriyorum

Yenidoğan bebeği için okuttu mevlid ile gündem olan sosyal medya fenomeni Büşra Nur Çalar, sessizliğini bozarak "Benim sosyal medyadaki kazancım eşimin kazancından daha fazla ve ben bunun vergisini veriyorum" dedi.

21.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:05

Yıllar önce çektiği işaret dili videolarıyla tanınan ve sonrasında yaptığı çeşitli paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen Büşra Nur Çalar, aylar önce yaptığı bebek mevlidiyle 'da trendler listesine girdi. Gelen tepkilerin ardından konuşan Çalar, yaptığı paylaşımlar için vergi ödediğini söyledi.

"BEN BUNLARIN VERGİSİNİ ÖDÜYORUM"

YouTuber ve sosyal medya fenomeni Büşra Nur Çalar'ın ilk bebeği için okuttuğu mevlid sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti. Ülke TV'nin canlı yayınına bağlanarak konu hakkında konuşan Çalar şunları söyledi: "Bu kadar acımasızca linç edilmesi, günlerdir gündemde olması böyle bir mevlit videosunun ya da farklı şeyin kulaktan kulağa yayılması beni çok üzdü. Bırakın paylaşım yapmayı, çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma almaya çalışıyorum. Bunun için bekliyorum. Bugün kontrolüm vardı, günlerdir suskunluğumun tek sebebi bu. Ben kendi kendimi psikolojik olarak 'Sakin ol Büşra, geçecek Büşra' diye toparlamaya çalışıyorum. Siz bana 'Devam edecek misiniz?' diye soru soruyorsunuz. Konu devam edip etmemek değil. Bu süreci en sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışıyorum.

"ŞATAFAT MEKANIN KENDİ KONSEPTİ"

En samimi şekilde kendimi ifade etmeye çalıştım. Mevlid videosunda görünen şatafat, mekanın kendi konsepti. Onun haricinde bahsedilen araba bizim arkadaşımıza ait bir araç. Araştırıldığında bize ait olmadığı ortaya çıkacak. Onun haricinde yüzük, manevi değeri olan, hediye edilen bir yüzük. Bunun da 1 yıl önceki paylaşım olması üzdü.

"BEN BUNLARIN VERGİSİNİ ÖDÜYORUM"

Doğru ya da yanlış yaptım diye kendimi anlatmak için ne halim var ne mecalim. İddialardan bir tanesi eşimin hatta benim de müşavir olduğuma dair iddialar var. Benim eşim kısa bir süre müşavirlik yaptı. Ben sosyal medyada bir kitleye sahibim. Bundan bir kazanç elde ediyorum. Benim kazancım eşimin kazancından daha fazla."

Fenomen Büşra Nur ÇalarFenomen Büşra Nur Çalar'ın bebeğine yaptığı mevlid sosyal medyada olay oldu

Kızına yaptığı mevlidle tepki çeken fenomen Büşra Nur Çalar ilk kez konuştu: Ben vergisini veriyorum

Büşra Nur, Twitter, Magazin, Güncel


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