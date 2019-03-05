05 Mart 2019, 17:01
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Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti

Antalya'da, yaşlı adam, cep telefonuyla görüştüğü kızından helallik istedikten sonra ağaç dalına bağladığı iple kendisini asarak intihar etti. Yaşlı adamın, paketindeki son sigaralarını içtiği ardından da yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Antalya'da, Ramazan P. (61), cep telefonundan ulaştığı kızından helallik istedikten sonra ormanlıkta, ağaç dalına bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

KIZINDAN HELALLİK İSTEDİ

Olay, saat 13.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Boynuzalanı mevkisindeki ormanlıkta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ramazan P., evinden çıkıp, otomobiline binerek, uzaklaştı. Kızı H.Ş.'ye cep telefonundan ulaşan Ramazan P., bulunduğu yeri belirttikten sonra intihar edeceğini söyleyip, kendisinden haklarını helal etmesini istedi.

SON SİGARASINI İÇİP YAŞAMINA SON VERDİ

Telefonun kapanmasının ardından ormanlığa giden yakınları, Ramazan P.'nin ağaç dalına iple asılı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ramazan P.'nin, paketindeki son sigaraları içtiği ardından da yaşamına son verdiği belirlendi. Ramazan P.'nin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Antalya, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (13)
HAKAN GÜMÜŞ : Analiz .birtakım şeyler vardır insanların tahammül edemeyeceği kendilerinin sindiremeyeceki agır şeyler vardır ve insanlar istemeden de olsa bazı insanlar istemeden de olsa yada olacakları ön görememesi nedeni ile çok büyük bir hata yapabilirler bu yüzden bunalıma girebilirler çünkü onuruna dokunur kanına dokunur bir durum olur bu ve için bulundukları an çok büyük bir depresyon yaratabilir tahammül edilemez bir hal alabilir işte böyle bir durumda intihar edecek kişi için artık herşey çirkinleşir değersizleşir belki günahının yükünü kaldıramaz ruhu.yada üstüne atılan iftiranın agırlıgı altında ezilebilir insan- işte bu yüzden kimseye haksızlık yapmayın adalet dir tek gerçek olan
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ÜZGÜN ADAM: gavır sıpaları desen babaya yazık.. ulan intihara sürükleyecek ne yaptınız bu adama vicdansızlar.. baba Allah rahmet eylesin seni.. bu vicdanla nasıl yaşamını sürdürecek o sebep olanlar..
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BİRİ: Ah amcacım ne derdin vardı kimbilir borcun mu vardı psikolojik problemlerin mi vardı eşini mi kaybetmiştin de dayanamadın..Allah affetsin rahmet etsin inşallah.
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UFUK : Bizi bu hallere getirenler utansın Allah rahmet eylesin
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POYRAZ55: Allah affetsin emice derdini sen bilirsin ama yaşamından değerli değildir diye düşünüyorum Allah rahmet eylesin
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