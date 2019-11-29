Kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı

İzmir'de, 4'üncü sınıf öğrencisi S.S.'nin babası Hakan S., kızının başına kitapla vurduğu iddiasıyla kadın öğretmen G.B.'den şikayetçi oldu. Sınıftaki diğer öğrencilerin velileri ise çok memnun oldukları öğretmenin böyle bir şey yaptığına inanmadıklarını söyledi. Veliler, karakola giderek öğretmenlerine destek verdi.

Mustafa Urcan İlkokulu 4'üncü sınıfta okuyan S.S.'nin babası Hakan S., sınıf öğretmeni G.B. hakkında, kızının başına İngilizce kitabını evde unuttuğu gerekçesiyle kitapla vurduğunu iddia ederek, Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliği'nde şikayetçi oldu. Baba Hakan S., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu aldıklarını söyleyerek, "Kızımın kafasına, İngilizce kitabını evde unuttuğunu söylediği için sinirlenip, kitapla vurmuş. Bugün okuldan haber geldi, kızımı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Suçu sadece kitabı evde unutmakmış. Buraya geldik ve öğretmen hakkında şikayetçi olduk" dedi.

'ÖĞRETMENDEN MEMNUN OLMAYAN TEK VELİ BU ŞAHIS'

Öğretmen G.B. ise polis merkezine giderek kendisini suçlayan Hakan S.'den şikayetçi oldu. G.B.'yi sınıftaki diğer öğrencilerin veliler karakolda yalnız bırakmadı. Velilerden Ekrem G., "Sınıfta öğretmenden memnun olmayan bir kişi var, o da bu kişi. Biz öğretmenimizden eminiz ve böyle bir şey yapmadığını biliyoruz. Kendi çocuğum ile konuştuğumda, S.'nin kitabı kendi kafasına vurduğunu söyledi ve sınıftaki diğer tüm çocuklar da bunu söylüyor. Zaten S. kızımız sık sık sınıftaki arkadaşlarına gidip, 'Öğretmen bizi dövüyor diyelim' diyor. Bizler bunları bildiğimiz için öğretmenimizin masum olduğunu da biliyoruz ve ona destek olup savunmak için yanındayız" dedi.

Bir diğer veli Münevver A. ise "İlkokul 1'inci sınıftan beri öğretmenle tartışıyorlar. S., benim kızıma da 'Kalemle bacaklarımızı çizelim ve öğretmenimiz yaptı diyelim' demiş. Benim 20 yaşında kızım var, bir sürü öğretmen gördüm ama G.B. hanım gibisini görmedim. Kendisinden çok memnunuz. Daha sonra veli okula gelince G.B. hanıma da saldırdı. Biz de ondan şikayetçiyiz" dedi.

Her iki tarafın da şikayetçi olduğu olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Hakan Saygılı ile röportaj

Diğer velilerle röportaj

Polis merkezinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,