Haberler » 3. Sayfa » Kızını döven baba hakkında iddianame hazırlandı

Kızını döven baba hakkında iddianame hazırlandı

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızını dövdüğü iddia edilen Muzaffer A. hakkında iddianame hazırlandı.

15.10.2019 16:54Kızını döven baba hakkında iddianame hazırlandı
Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızını dövdüğü iddia edilen Muzaffer A. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede kızı da babasına şiddet uyguladığı gerekçesiyle şüpheli olarak yer aldı.

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına şiddet uyguladığı iddia edilen ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Muzaffer A. hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, babasının şiddet uyguladığı Tuğba A. da müşteki şüpheli olarak yer aldı.

Tuğba'nın annesi Şefika A.'nın da baba Muzaffer A.'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle müşteki olarak yer aldığı iddianamede, sanık Muzaffer A. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 1 ay 15 günden, 3 yıl 4 ay 15 güne kadar ceza istendi. Babasından şiddet gören Tuğba A.'nın da babasına karşı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde şiddet uyguladığı gerekçesiyle 'Kasten yaralama' suçundan 4,5 aydan 1 yıl 2 ay 15 günde kadar hapsi talep edildi. İddianamede yer alan her iki şüpheli için de haksız tahrik indirimlerinin uygulanması talep edildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, baba hakkında öz kızına karşı 'Cinsel taciz' suçundan takipsizlik kararı verilirken, babasını silahla tehdit ettiği iddia edilen Tuğba A. hakkında da yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde görülecek. Muzaffer A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - İSTANBUL

Tarlabaşı, Taksim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:25 Rasulayn'da çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor
17:18 Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
17:20 Örtüaltı kaçak hint kenevirine jandarma baskını
17:13 Şehitler memleketlerine uğurlanıyor
17:16 Suriye tarafından atılan havan topu saldırısında yaralanan çocuk o anları İHA'ya anlattı
17:10 Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
17:06 Hakkari'de şüpheli çanta paniği
15.10.2019 17:25:28