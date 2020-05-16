Kızını döverek öldürdüğü öne sürülen baba, cezaevinde intihar etti

Kızını döverek öldürdüğü öne sürülen baba, cezaevinde intihar ettiGAZİANTEP'te kızı Ceylan Aslan'ı (9) döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Müslüm Aslan, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L1 Tipi Cezaevi'nde kendisini çarşafla ranzaya asarak intihar etti.

16.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:25
Kızını döverek öldürdüğü öne sürülen baba, cezaevinde intihar etti
GAZİANTEP'te kızı Ceylan Aslan'ı (9) döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Müslüm Aslan, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L1 Tipi Cezaevi'nde kendisini çarşafla ranzaya asarak intihar etti.
Gaziantep'te 17 Nisan günü kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdüğü iddia edilen Müslüm Aslan, tutuklanarak önce Gaziantep Cezaevi'ne, buradan da 11 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Sabah saatlerinde sayım yapan infaz koruma memurları Müslüm Aslan'ı tek kaldığı koğuşta ranzada asılı buldu.
Ranzayı dik duruma getirerek çarşafla kendisini asarak intihar ettiği belirlenen Aslan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kızını döverek öldürdüğü öne sürülen baba, cezaevinde intihar etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Arka Sokaklar’ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban’ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
ABD’li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Kızı Ceylan Aslan’ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı Haber
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak’ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu Haber
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Avcılar’da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı Haber
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı
Haberler››Güncel››Kızını döverek öldürdüğü öne sürülen baba, cezaevinde intihar etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:42: Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 8 kişiye 30 bin 340 lira ceza - Haber 17:42: Londra'da sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı gösteri düzenlendi - Haber 17:40: "Mehmet Uygun Genel Müdür olsun" - Haber 17:39: Mayıs ayında sıcaktan asfalt eridi - Haber 17:39: Engelli kıza pasta sürprizi - Haber 17:11: Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı - Haber 16:29: Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi - Haber 15:27: ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu - Ekonomi 15:04: 45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu - Haberler