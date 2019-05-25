Kızını Jimnastiğe Gönderdiği İçin Eleştirilen Sedat Peker: Gerçekten Sizi Anlayamıyorum

Sedat Peker, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada iftar programına gitmek yerine kızının jimnastik kursuna gittiğini söylemişti. Kızını jimnastiğe gönderdiği için eleştirilere maruz kalan Peker, "O yorumları yazanları gerçekten anlayamıyorum. Nasıl bir sapıksınız, nasıl bir manyaksınız? Siz nasıl sözde birer dindarsınız" diye konuştu.

Sedat Peker, sosyal medya hesabından 4 yaşındaki kızının jimnastik gösterisine ilişkin bir paylaşım yaptı. Peker'in paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Bu yorumlarda, Peker'i kızını jimnastik kursuna gönderdiği için eleştirenler de vardı. Peker, kendisini eleştirenlere, yaptığı sert açıklamayla yanıt verdi. Peker, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"SİZ NASIL SÖZDE BİRER DİNDARSINIZ"

"Bir önceki gün yaptığım paylaşımda kızımın jimnastik gösterisinin, iftar saatine denk geldiği için orucumu hurma ve suyla açmak zorunda kaldım demiştim. Bazı insanlar bu durumdan dolayı benim dini inancımı sorgulamış ve bu yönde yorumlar yazmışlar. 4 yaşında bir kız çocuğunun jimnastik sporunu yapması onun gelecekteki sağlığı açısından çok önemlidir. Bu yüzden kızımı jimnastiğe gönderiyorum. Babalar kızlarının ilk aşkı olduğu için kızımı tabi ki jimnastik gösterisinde yalnız bırakmadım. O yorumları yazanları gerçekten anlayamıyorum. Nasıl bir sapıksınız, nasıl bir manyaksınız? Siz nasıl sözde birer dindarsınız."