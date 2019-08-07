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Kızını kaçırıp evlenen damadını öldürdü

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, Turan F. (51), bir yıl önce kaçırdığı kızıyla evlenen damadı Ender F.'yi (39), çıkan tartışmada tabanca ve av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

07.08.2019 11:39 Kızını kaçırıp evlenen damadını öldürdü
GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, Turan F. (51), bir yıl önce kaçırdığı kızıyla evlenen damadı Ender F.'yi (39), çıkan tartışmada tabanca ve av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
?Bulancak ilçesine bağlı Bostanlı köyünde dün akşam saatlerinde Turan F. ile damadı Ender F. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan F., damadına önce tüfek, ardından da tabancayla ateş etti. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ender F.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Turan F., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Ender F.'nin, bir yıl önce Turan F.'nin kızını kaçırarak evlendiği, bu nedenle kayınpederi arasında husumet bulunduğu bildirildi.



Bulancak, Güncel

Kaynak: DHA

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