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Kızını kaynar suyla yaktığı iddia edilen üvey anneye uzaklaştırma kararı

ÜMRANİYE'de geçtiğimiz ay 14 yaşındaki kız çocuğunun başından aşağı kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan üvey anne Y.T. hakkında mahkeme uzaklaştırma kararı aldı.

06.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:33Kızını kaynar suyla yaktığı iddia edilen üvey anneye uzaklaştırma kararı

ÜMRANİYE'de geçtiğimiz ay 14 yaşındaki kız çocuğunun başından aşağı kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan üvey anne Y.T. hakkında mahkeme uzaklaştırma kararı aldı.

'de geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan olayda babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T'nin (29) yaşadığı eve misafirliğe giden 14 yaşındaki I.T kirlileri bulaşık makinesine yerleştirdiği sırada başından aşağı demlik içindeki kaynar su dökülmüştü.  I.T'nin annesi Kesra Yılmaz'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Y.T, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bir avukat tarafından üvey anne Y.T'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yazısı ile 6284 sayılı kanun uyarınca I.T için önleyici tedbir kararı verilmesi talep edildi. İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından üvey anne Y.T'nin 4 ay süre ile korunan birey I.T'ye karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, Y. T.'nin konutuna, okuluna ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla ve sair suretle rahatsız etmemesine karar verildi.



Ümraniye, Güncel

Kaynak: DHA

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