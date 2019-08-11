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Kızını kucağına alan Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Babalık duygusunu ilk defa tadan Ali Sunal, sosyal medya hesabından babası Kemal Sunal'la ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı.

11.08.2019 12:32
Kızını kucağına alan Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu rahmetli Kemal Sunal'ın 42 yaşındaki oğlu Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade'nin bebekleri dünyaya geldi. İkili doğum sonrası ilk paylaşımı yaptı.

"NARİN'İMİ SENİNLE BÜYÜTECEĞİM"

Kızı Narin'i kucağına almanın sevincini yaşayan Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Sunal, fotoğrafın altına "Canım babam, ben baba oldum; umarım torununu görüp hissediyorsundur! İnşallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narinimi seninle büyüteceğim hemen hemen her çocuk gibi." notuyla hayranlarını duygulandırdı.

Kızını kucağına alan Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

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YORUMLAR (5)
SS34: Bir kerede kesmesin vatandaş hayvanlarda yaşasın. Git çiğköfte ye!!ucuz,doyurucu,bol sebze!!!
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POYRAZ: ÇOK KIRAL TEMİZ BİR SANATÇIYDI MEKANI ÇENNET OLSUNNNNNNNNNNNNN. . . .
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HAKAN: bende kızımın adını senin kardeşinin ismi EZO koydum şimdi 19 yaşında kızımda rahmetlinin filmleriyle büyüdü bu vesileyle babanıza Allah rahmet etsin
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VATANDAŞ: büyük ustaydı Allah rahmet eylesin
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SOCARRALP: Vatandaş ekmek derdinde kurban kesememiş 2000 tl maaş 1000 tl kira aç yaşiyor, bunlar keyfine diyecek yok.Bizene kardeşim senin veledinden.
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