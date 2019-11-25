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Kızını öldüren baba tutuklandı

Fatih'te kızını başından silahla vurarak öldüren ve gözaltına alınan emekli başkomiser Kemal A'nın, sevk edildiği nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

25.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:14Kızını öldüren baba tutuklandı
Fatih'te kızını başından silahla vurarak öldüren ve gözaltına alınan emekli başkomiser Kemal A'nın, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye getirilen emekli başkomiser Kemal A., savcılıkça tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Kemal A.'nın "altsoydan birini kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Olayın geçmişi
Fatih Zeyrek Mahallesi Gürgenoğlu Sokağı'ndaki evde dün emekli başkomiser Kemal A, psikolojik rahatsızlığı bulunan kızı Nihal A'yı (40) başından silahla yaraladı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nihal A. hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.
Polisi arayarak kızını vurduğu ihbarında bulunduğu öğrenilen Kemal A, olayda kullandığı tabancayla gözaltına alınmıştı.
Öldürülen Nihal A.'nın 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yattığı belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheli babanın ifadesinde, "kızının hasta olduğunu, bu nedenle kurtulması için öldürdüğünü" söylediği öğrenildi.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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