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KIZINI ÖLDÜREN EMEKLİ BAŞKOMİSER TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAFatih'te kızını başından vurarak öldürmekten gözaltına alınan emekli başkomiser Kemal A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:31KIZINI ÖLDÜREN EMEKLİ BAŞKOMİSER TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK/ , DHA

Fatih'te kızını başından vurarak öldürmekten gözaltına alınan emekli başkomiser Kemal A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çekyatta uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurarak öldüren ve kendini polise ihbar ederek gözaltına alınan babası Kemal A., bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gören kızını uyurken öldürdüğünü itiraf eden baba Kemal A. savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Kemal A. "Alt soydan yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Öldürülen kızın fotoğrafları

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Ölen kadının yakınlarından detay görüntü

-Ölen kadının yakınlarının ağlaması

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-Daireden detay görüntü

-Apartmandan detay görüntü

-Sokaktan detay görüntüler



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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