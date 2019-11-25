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Kızını öldüren emekli başkomiser tutuklandı

Fatih'te kızının psikolojik sorunları olduğunu ve onu kurtarmak için öldürdüğünü iddia eden emekli başkomiser tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:34Kızını öldüren emekli başkomiser tutuklandı
Fatih'te kızının psikolojik sorunları olduğunu ve onu kurtarmak için öldürdüğünü iddia eden emekli başkomiser tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emekli başkomiser, "Kızımı yaşadığı bu çileli hayattan kurtarmak için tabancamla kafasına iki el ateş ettim" dedi.

İstanbul Fatih'teki evlerinde birlikte yaşadığı kızı Nihal Akar'ı (40), dün sabah saat 10.30 sıralarında başından tabancayla vurarak öldüren emekli başkomiser Kemal Akar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"Çok defa evden gitti"

Şüpheli Akar savcılıkta alınan ifadesinde, kızı Nihal Akar'ın 10 yıldır tedavi gördüğünü ve iyileşemediğini belirterek, "Kızım rahatsızlığı nedeniyle çok defa evden gitti. Birkaç gün dışarıda benim nerede olduğunu bilmediğim yerlerde kaldı ve tekrar eve geldi. Bu davranışları ile çevrede bulunan insanların hayatını da çekilmez hale getirdi" ifadelerini kullandı. Kızının 20 Ekim'de hastaneye yatırıldığını ancak 10 gün yattıktan sonra tekrar eve döndüğünü belirten Kemal Akar, "Kızımın hastanede yatması da çok fayda etmedi agresif ve saldırgan davranışları devam etti. Olay günü alışverişe gittik. Alışveriş yaptığımız dükkan sahibine küfretti. O olaydan sonra eve döndük. Daha sonra yatağında uyumakta olan kızımı yaşadığı bu çileli hayattan kurtarmak için tabancamla kafasına iki el ateş ettim" şeklinde konuştu.

Savcılık, şüpheli Kemal Akar'ı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüpheli Akar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kemal Akar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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