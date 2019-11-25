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Kızını öldüren emekli başkomiser tutuklandı

FATİH'te kızını başından vurarak öldürmekten gözaltına alınan emekli başkomiser Kemal A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:38Kızını öldüren emekli başkomiser tutuklandı
FATİH'te kızını başından vurarak öldürmekten gözaltına alınan emekli başkomiser Kemal A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çekyatta uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurarak öldüren ve kendini polise ihbar ederek gözaltına alınan babası Kemal A., bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gören kızını uyurken öldürdüğünü itiraf eden baba Kemal A. savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Kemal A. "Alt soydan yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklandı.


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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