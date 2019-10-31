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Kızını polislik sınavına hazırlamak için parkur yaptı

Seydişehir İlçesinde yaşayan Mehmet Ali Akkuyu, kızının Polislik Spor Sınavı'na hazırlamak için evinin yanında parkur sahası yaptırdı.

31.10.2019 15:48Kızını polislik sınavına hazırlamak için parkur yaptı
Seydişehir İlçesinde yaşayan Mehmet Ali Akkuyu, kızının Polislik Spor Sınavı'na hazırlamak için evinin yanında parkur sahası yaptırdı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan Mehmet Ali Akkuyu kızı Ayşe Akkuyu'nun polislik spor sınavına hazırlanacağı bir saha bulamadığı için çareyi kendi imkanlarıyla özel parkur yapmakta buldu.
Baba Mehmet Ali Akkuyu konuya yönelik şunları anlattı:
"Çok sevdiğim evladım polis olmayı çok istiyor. Müracaat yaptı. KPSS Puanı yeterli geldi ama kazanması için parkur sınavında başarılı olması gerekiyor. Seydişehir'de sınavlara hazırlanacağı bir saha bulamadık. Bende kendi imkanlarımla kepçe getirterek özel bir parkur oluşturdum. Bu yaptığımız parkurda kızım her gün sabah akşam sınava hazırlanıyor."

Seydişehir, Akkuyu, Güncel

Kaynak: AA

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