Kızını Taciz Eden Papazı, Kilisede Cinsel Organını Keserek Öldürdü

Güney Afrika'da bir baba, 9 yaşındaki kızını taciz eden 69 yaşındaki papaz Mase Malgas'ın önce cinsel organını kesti daha sonra öldürdü.

SÜRÜKLEYEREK POLİS KARAKOLUNA GÖTÜRDÜ

İddiaya göre, papazın kızını taciz ettiğini eski eşinden duyan baba cinnet getirdi. Bunun üzerinde kiliseye giden baba, papazlı bir süre darp etti. Gözü dönmüş baba, papazı cinsel organını kestikten sonra sürükleyerek polis merkezine götürdü.

POLİS KARAKOLUNDA ÖLDÜ

Bu sırada polis merkezinde bulunan polisler, papazı dövmekte olan baba ve arkadaşını durdurdu. Polisler, daha sonra ellerindeki kanı yıkamak için lavaboya gittiler. Geri döndüklerinde ise baba ve arkadaşının kaçtığını gördüler.



Bu sırada aşırı kan kaybetmekte olan papaz, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polis tarafından, kısa süre içinde bulunan baba ve arkadaşı tutuklandı.