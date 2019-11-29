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Kızına telefonla haber verdikten sonra pompalı tüfekle intihar etti!

Kocaeli'de kızını telefonla arayıp intihar edeceğini söyleyen bir adam, pompalı tüfekle kendisini vurdu. Kanlar içinde yere yığılan adam, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

29.11.2019 00:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:45Kızına telefonla haber verdikten sonra pompalı tüfekle intihar etti!

'nin Kartepe ilçesinde, kızını telefonla arayıp intihar edeceğini söyleyen Bektaş A. (60), pompalı tüfekle kendisini vurarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde, Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası Bektaş A., iddiaya göre kızını telefonla arayıp, intihar edeceğini söyledi. Bektaş A., daha sonra, pompalı tüfekle kendisini vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kızının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Bektaş A.'yı kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Bektaş A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bektaş A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.


Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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