Kızını teröristlerin elinden kurtarmak için 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile eyleme katıldı

Kızını teröristlerin elinden kurtarmak için 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile eyleme katıldıHDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 31'inci günde 51'e yükseldiTerör örgütü PKK tarafından kaçırılan 17 yaşındaki Hayal'in annesi Süheyla Demir:"Hayal kızım lütfen dön gel, bizim bu acı yüreğimize bir su serp""Hayal kızım, küçük kardeşin Asmin Nisa ile birlikte seni almaya geldim. Çektiğimiz bu acı canımıza yetti, dayanamıyoruz artık"

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddiasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı eylemin 31'inci gününde 51'e yükseldi. 17 yaşındaki kızı Hayal'in terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını kaydeden anne Süheyla Demir, kucağına aldığı 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile oturma eylemine katıldı.Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 31'nci gününde devam ederken, evlat nöbetindeki anne sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak Ağrı'da lise 1'inci sınıftayken terör örgütü PKK mensupları tarafından 2014'te dağa kaçırılan Hayal Demir'in Annesi Süheyla Demir, 1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemine katılarak kızına seslendi."Küçük kardeşin ile birlikte seni almaya geldim"Kızı Hayal'in lise 1'inci sınıftayken kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anne Süheyla Demir, "Ben Ağrı merkezden geldim. Kızım Hayal 2014'te çözüm süreci zamanında Şemsi Türkmen Lisesi'nde okuduğu sırada dağa kaçırıldı. Buradan kızıma sesleniyorum, lütfen Hayal dön ailene gel, biz burada seni bekliyoruz. Her şeyinle seni tekrar kabulleniyoruz. Hiçbir şey ve hiçbir kimse için değmez hayatını karartmaya. Lütfen dön gel, bizim bu acılı yüreğimize bir su serp ve eğer bizi duyuyor ve görüyor isen küçük kardeşin Asmin Nisa ile birlikte seni almaya geldim" dedi."Pansiyonda kalıyordu, okulda kandırıp dağa götürdüler"Kızının dağa kaçırıldıktan sonra kendisi ile görüştüğünü ifade eden anne Demir, "Kızımla görüştüm ve pişman gibiydi. Dönemeyeceği konusunda hiçbir şey söylemedi, fakat pişman gibiydi. Zaten konuşurken boğazı düğümlenip zorlanıyordu, ondan sonra bir daha aramadı. Kim ya da kimler dağa kaçırıldı bilemiyorum. Ağrı merkezde pansiyonda kalıyordu, biz de köyde olduğumuzdan dolayı bilemiyorum kimler onu kandırıp götürdü" diye konuştu."Çektiğimiz bu acı canımıza yetti, dayanamıyoruz artık"Tüm Türkiye'ye seslendiğini vurgulayan acılı anne Demir, "Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum, bütün anneler bize arka çıkın lütfen. Anneler bize arka çıksın ki evlatlarımız dönüp gelsin. Biz buradan ne kadar acı çekiyoruz görün ve sizde bizi anlayın. Bizim acımıza destek olun bizlere katılın. Herkesi arkamızda bekliyoruz ve Cumhurbaşkanımız da sesleniyorum, lütfen buna bir çözüm bulun. Çektiğimiz bu acı canımıza yetti, dayanamıyoruz artık" şeklinde konuştu

Kaynak: İHA