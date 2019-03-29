29 Mart 2019, 21:46
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Kızının Cansız Bedenini Bulan Babadan Damadına Şok Suçlama: Kızımın Katili Damadımın Cinsel Organıdır

Edonezya'da kızı Jumantri'nin yatakta cansız bedenini bulmasının ardından damadından şüphelenen adam, "Damadımın cinsel organı çok büyük. Kızımın katili damadımdır" iddiasında bulundu. Karakola götürülen damat, polise, ailesine ve köydeki yetkililere cinsel organını göstermek zorunda kaldı.

Edonezya'da kızı Jumantri'nin yatakta cansın bedenini bulmasının ardından damadından şüphelenen adam, "Damadımın cinsel organı çok büyük. Kızımın katili damadımdır" iddiasında bulundu.

"CİNSEL BİRLEŞME SIRASINDA ÖLDÜ"

Endonezya'nın Probolinggo kenti Jumantri isimli genç kadının gizemli ölümünü ve açılan soruşturmayı konuşuyor. Olay Jumantri isimli genç kadının yatakta ölmesiyle başladı. Kızını yatakta cansız bir biçimde bulan 55 yaşındaki babası Nedi Sito, damadının suçlu olduğunu söyleyerek bir soruşturma açılmasını istedi. Soruşturma derinleşince acılı baba damadının cinsel organının boyunun aşırı büyük olduğunu söyleyerek, cinsel birleşme sırasında kızının ölmüş olabileceğini söyledi. Yerel polise bildiklerini anlatan adamın iddiası üzerine Barsah isimli damat gözaltına alındı. Genç kadının ölümünden sadece 2 hafta sonra gözaltına alınan adam cinsel organını göstermek zorunda kaldı. Soruşturma kapsamında Barsah cinsel organını polise, ailesine ve köyde yaşayan yetkililere gösterdi. Fakat soruşturma kapsamında adamın masum olduğu ortaya çıktı.

"AŞIRI BÜYÜK DEĞİL"

Yerel basına açıklama yapan yetkililer cinsel organın boyutlarının normal olduğunu açıkladı. Detik Today gazetesine konuşan Probolinggo Polis Karakolunun suç soruşturma biriminin başındaki isim olan Riyanto, "Doğrudan yaptığımız incelemeler sonucunda cinsel organın aşırı büyük olmadığını ve standart Asyalı erkek boyutlarında olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla genç kadının babası Barsah hakkındaki suçlamaları geri çekti ve taraflar birbirlerinden özür diledi" ifadesini kullandı. Yetkililer, genç kızın ölüm sebebinin epilepsi olduğunu açıkladı. Nedi Sito, kızının 14 yaşından beri epilepsiyle mücadele ettiğini söyledi.

3. Sayfa, Güncel



YORUMLAR (14)
ADANA Lİ CVP: Adanalı,çok güldürdün yahu,, kayınpederi neden görsün adamın ,,tobe tobe..
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FİKRET: Kızlara herzaman yazık oluyor.
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BQK SİMDİ: allahim ya vefat etmis birisinin hakkinda dun yaya boyle birseyi yaymak nekadar dogru bilemiyorum
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ABC: Demek ki kızın babasına göre büyük , bu nasıl iştir ...
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BOŞANMIŞ ADAM: Büyük penis sadece göz doyurur. İşlevsel olarak bir üstünlüğü yoktur. Hatta fazla baskı uyguladığı için partnere acı verir. Bayan cinsel organının sadece girişteki ilk 2 santimi duyarlıdır. Mutluluğunuzu santimetreler ile ölçmeye kalkmayın. Önemli olan duygusallık istek uyum ve tecrübedir
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