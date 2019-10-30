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Kızının 29 Ekim'de Cadılar Bayramı'ndan bahsetmesiyle gündem olan Cengiz Semercioğlu: Heyecandan konuşamadı

Canlı yayına çıkardığı kızı Cumhuriyet Bayramı yerine Cadılar Bayramı'ndan bahseden Cengiz Semercioğlu, bugünkü canlı yayında kızının heyecandan konuşamadığını söyledi.

30.10.2019 11:01

Gazeteci Cengiz Semercioğlu, dün TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım isimli programına kızı Pera ve oğlu Pars'ı konuk aldı. Cengiz Semercioğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili soru sorduğu kızı, Cadılar Bayramı'ndan bahsetti. Canlı yayındaki dialog ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

"HEYECANLANIYORUM, KONUŞAMIYORUM"

Dün canlı yayında kızının söyledikleriyle gündem olan Semercioğlu, bugün yayınlanan programda konuya açıklık getirdi. Kızının heyecanlandığından bahseden Semercioğlu şunları söyledi: "Dün burada Pera'ya Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili bir şeyler söylemek ister misin dedim. O da 'Cadılar Bayramı'yla ilgili arkadaşıma bir şey söylemek istiyorum' dedi. Sosyal medyada bu mesele çok tartışıldı. Bize de çok mesajlar geldi. Cumhuriyet Bayramı'nı soruyoruz da Cadılar Bayramı'nı anlatıyor gibi bir şey yok. Böyle biz izlenim edildiniz tamam haklısınız ama Pera ve Pars'ı gittiği okullarda Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı çok güzel anlatılıyor. Annesi de yayına gelirken 'Baban sana Cumhuriyet ve Atatürk'le ilgili bir şeyler sorar.' demiş. Pera'da 'Heyecanlanıyorum, konuşmak istemiyorum' falan demiş. Benim daha önceki programlarıma geldiğinde birebir konuştuğumuzda neler neler anlatıyor.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BÖYLE BİR KONU TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL"

Küçük kızın canlı yayındaki sözlerine dünkü yayında "Çocuklar Cumhuriyet Bayramı yerine Cadılar Bayramı'nı düşünecek halde." diyen Seray Sever ise "Pera'ya arkada neden bir konuşma yapmadın diye sordum. O da 'Çok heyecanlanıyorum, çok duygulanıyorum o yüzden konuşamadım.' dedi. Çocuk heyecanlanmış yoksa çocuklarımızla ilgili böyle bir konu tartışmaya bile açık değil." dedi.

Cengiz SemercioğluCengiz Semercioğlu'nun 29 Ekim'le ilgili düşüncelerini sorduğu kızı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı

Kızının 29 Ekim'de Cadılar Bayramı'ndan bahsetmesiyle gündem olan Cengiz Semercioğlu: Heyecandan konuşamadı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cengiz Semercioğlu, Cadılar Bayramı, Magazin


YORUMLAR (6)
EROL MEHMET YILDIZ:Pera ne la? Diğerine de pars yerine palas koysaydın keşke.
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7 1
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YENİ NESİL:Şimdiki çocuklar çok akıllı. Dayatmalara pabuç bırakmıyorlar.
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2 2
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YAZIK:Sen Türk ve Müslüman Kültüründe olmayan Cadılar Bayramını çoçuklarına sırf modern olsunlar diye aşılarsın, Sonra çıkıp Televizyonda 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlu olsun bizim bayramımız diye program yaparsan böyle rezil olursun. Çocukların bir kabahati yok tabiki. Sadece Cengiz''in hassasiyetleri farklı, Atatürkçülük adı altında ne oyunlar dönüyor bu ülkede. İngiltere de Cadılar bayramı kutlamalarını görüyoruz. Alkol, vb. bir sürü olaylar. Ne diyim, Cengiz Bey cadılar bayramın kutlu ols
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8 0
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RECEP:Pera ne lan benim bildiğim opera var pars da öyle ben sadece mars biliyorum. Çocuğun bu isimle cumhuriyetten zaten pek bir beklentisi olamaz bence.
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9 1
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XXX:zaten başka ne beklenir bütün medya kuruluşları türklüğe karşı
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8 0
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ONUR:güzelim ayşe fatma dururken pera koymuş ismi ne beklersinki
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17 4
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