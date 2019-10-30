Kızının 29 Ekim'de Cadılar Bayramı'ndan bahsetmesiyle gündem olan Cengiz Semercioğlu: Heyecandan konuşamadı

Gazeteci Cengiz Semercioğlu, dün TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım isimli programına kızı Pera ve oğlu Pars'ı konuk aldı. Cengiz Semercioğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili soru sorduğu kızı, Cadılar Bayramı'ndan bahsetti. Canlı yayındaki dialog ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

"HEYECANLANIYORUM, KONUŞAMIYORUM"

Dün canlı yayında kızının söyledikleriyle gündem olan Semercioğlu, bugün yayınlanan programda konuya açıklık getirdi. Kızının heyecanlandığından bahseden Semercioğlu şunları söyledi: "Dün burada Pera'ya Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili bir şeyler söylemek ister misin dedim. O da 'Cadılar Bayramı'yla ilgili arkadaşıma bir şey söylemek istiyorum' dedi. Sosyal medyada bu mesele çok tartışıldı. Bize de çok mesajlar geldi. Cumhuriyet Bayramı'nı soruyoruz da Cadılar Bayramı'nı anlatıyor gibi bir şey yok. Böyle biz izlenim edildiniz tamam haklısınız ama Pera ve Pars'ı gittiği okullarda Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı çok güzel anlatılıyor. Annesi de yayına gelirken 'Baban sana Cumhuriyet ve Atatürk'le ilgili bir şeyler sorar.' demiş. Pera'da 'Heyecanlanıyorum, konuşmak istemiyorum' falan demiş. Benim daha önceki programlarıma geldiğinde birebir konuştuğumuzda neler neler anlatıyor.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BÖYLE BİR KONU TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL"

Küçük kızın canlı yayındaki sözlerine dünkü yayında "Çocuklar Cumhuriyet Bayramı yerine Cadılar Bayramı'nı düşünecek halde." diyen Seray Sever ise "Pera'ya arkada neden bir konuşma yapmadın diye sordum. O da 'Çok heyecanlanıyorum, çok duygulanıyorum o yüzden konuşamadım.' dedi. Çocuk heyecanlanmış yoksa çocuklarımızla ilgili böyle bir konu tartışmaya bile açık değil." dedi.