20.06.2019 10:47
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Kızının altında olabileceği noktaları tek tek işaretledi

Kızının altında olabileceği noktaları tek tek işaretledi

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan hortum faciasında kayboluşunun 147. gününde Kader Buse Acar'ın bulunması için jandarma, Buse'nin üzerindeki metal eşyalara kilitlendi.

Antalya'nınKemerilçesinde yaşanan hortum faciasında kayboluşunun 147. gününde Kader Buse Acar'ın bulunması için jandarma, Buse'nin üzerindeki metal eşyalara kilitlendi. Ekipler Buse'nin kaybolduğuAğvaderesinde dedektörle arama yaparken, 85 noktadan sinyal alındı. BabaAhmet Acarda elindeki sprey boya ile cihazın sinyal verdiği noktaları tek tek işaretleyerek numaralandırdı.

Annesi Ayla Acar'la birlikte bulunduğu otomobilin hortuma kapılması sonucu kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın bulunabilmesi için çalışmalar yeniden başladı. Umutlar, talihsiz kızın üzerinde bulunduğu bilinen bileklik, kolye, yüzük, saat, dere yatağında bulunan küpesinin diğer teki, cep telefonu, taşınabilir şarj aleti gibi altın ve metal içeren malzemelerin sinyal vereceği olasılığına bağlandı

Acılı baba sprey boya ile işaretledi

Antalya İlJandarmaAlay Komutanlığı'nın görevlendirdiği arama timi, Ağva Deresi'nde Buse'nin bulunabileceği değerlendirilen ve geçtiğimiz günlerde bir kısmı iş makineleriyle kazılan bölümde dedektörlerle arama yaptı. Buse'nin babası Ahmet Acar da dedektörle arama yapan jandarma ile birlikte dolaşarak cihazdan kuvvetli sinyal gelen noktaları sprey boya ile işaretledi ve her birine numara verdi. İşaretlenen 85 nokta önümüzdeki günlerde kazılmaya başlanacak. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Kemer,Antalya,Jandarma,3. Sayfa

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