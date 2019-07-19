Kızının anısına çocuk parkını yeniledi

Kırşehir
'de trafik kazasında hayatını kaybeden kızının anısını yaşatmak isteyen Volkan Can, Tunceli'deki çocuk parkını kendi imkanlarıyla yeniledi.
Tunceli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Kırşehir'de trafik kazasında 3 yaşındaki kızı Lorin Naira Can'ı kaybeden Volkan Can, kızının anısını yaşatmak için Moğultay Mahallesi Seyit Rıza Meydanı'ndaki çocuk parkının oyun alanını ve aletlerini kendi imkanlarıyla yeniledi.
Baba Volkan Can, parkı kızı adına yenilediğini belirterek, "Aynı zamanda bu parkı geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz Ayaz ve Nupelda Güloğlu ile çocukluğunu yaşayamadan hayatını kaybetmiş tüm çocuklarımız anısına yenilediğimi bilmenizi isterim." diye konuştu.