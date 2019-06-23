Kızının arkadaşının ölüm haberini duyuran Berna Laçin'den duygusal paylaşım

Özel Notre-Dame de Sion Lisesi öğrencisi Ayşe Lale Alkış, kemik kanseriyle olan savaşını kaybetti. Anne Meryem Alkış, kızına 'Lalemm' diye yazdığı duygusal ölüm ilanıyla veda etti. Oyuncu Berna Laçin de kızı Ada'nın okul arkadaşı olan Lale'ye Instagram sayfasında yazdığı mesajla veda etti.

"TARİFSİZ KEDERLER İÇİNDEYİM"

Berna Laçin, kızı ve hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ayşe Lale Alkış ile çekilen fotoğrafı şu notla paylaştı: "'Nerelerdesin, gündem yanıyor yoksun ortalarda' diyen çok olmuş. Tarifsiz kederler içinde bir yangının tam ortasındayım günlerdir. Gündemdeki yangın ne ki! Dün kızımın 17 yaşındaki okul arkadaşını, lisemizin en narin çiçeği Lale'mizi toprağa verdik.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Melek yüzlüydü... Melek oldu gitti ... Günlerdir sözün bittiği yerdeyiz. Her şey öyle boş geliyor ki şimdi... Ne varsa sıkıntınız bir dakikalığına usulca kenara bırakın! Sağlığınıza şükür, annesine sabır, Lale'mize rahmet duası zamanı şimdi..."