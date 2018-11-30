Kızının Bıçakladığı Anne Şikayetçi Olmadı

Denizli
'de okula gitmek istemediği gerekçesiyle annesini bıçakla yaralayan 13 yaşındaki kız çocuğu, serbest bırakıldı. Merkez Pamukkale
ilçesi Altıntop Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, annesi Serpil K'yi (49), okula gitmek istememesi nedeniyle çıkan tartışma sonrasında sırtından bıçaklayan kız çocuğunun, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Anne
Serpil K'nin ifadesinde şikayetçi olmadığı kızı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Annenin, Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Merkez,Denizli,Anne