Diyarbakırlı anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Diyarbakır'da yaşanan olaya göre kuyumcudan 2 bin lira değerinde yüzük çalan kızın annesi, olayı öğrenince çalınan parçayı kuyumcuya teslim etti.
Diyarbakır'da geçtiğimiz cuma günü müşteri olarak kuyumcuya giden genç kız, kuyumcunun incelemesi için çıkarttığı yüzüklerden birini çaldı. Durumun farkına varan kızın annesi, 2 bin lira olan yüzüğü kızından alarak kuyumcuya geri götürdü.
KUYUMCUNUN DALGINLIĞINDAN FAYDALANDI
Kuyumcu R.A.'nın dükkanına geçen cuma günü müşteri gibi gelen genç kız, nişanlısına göstermek için tezgah üzerine çıkartılan yüzüklerin fotoğrafını çekmek istedi. Kuyumcu da izin verdi. Ancak iddiaya göre genç kız, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp, 2 bin lira değerindeki altın yüzüğü çantasına koydu.
KUYUMCU ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ
Genç kız dükkandan çıktıktan sonra yüzüğün olmadığını fark eden kuyumcu, iş yerinin güvenlik kamerasını izledi. Ardından da genç kıza ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüdeki kızın kendi kızı olduğunu fark eden anne, yüzüğü kuyumcuya geri götürüp, teslim etti. Kuyumcu da şikayetinden vazgeçti.
Kaynak: DHA