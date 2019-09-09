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Kızının düğününe giderken geçirdiği kazada ölen babanın cenazesi defnedildi

Erzurum'da kızının düğününe giderken geçirdiği trafik kazasında ölen Turgut Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

09.09.2019 19:48
Erzurum'da kızının düğününe giderken geçirdiği trafik kazasında ölen Turgut Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.
Turgut Arslan için Gölbaşı semtindeki Kavak Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Arslan'ın aynı kazada yaralanan kardeşi Cenk Arslan ile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Arslan'ın cenazesi daha sonra Abdurrahman Gazi Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Arslan'ın vefatı sebebiyle kızının düğün töreninin de ertelendiği belirtildi.
Olay
Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılacak kızının düğünü için yola çıkan Turgut Arslan ve yakınlarının bulunduğu minibüs, kentin Uzundere ilçesindeki Erzurum-Ardahan kara yolu Yayla Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak devrilmişti.
Kazada, Turgut Arslan olay yerinde hayatını kaybetmiş, kardeşi Cenk Arslan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı.
Kızının düğününe giderken geçirdiği kazada ölen babanın cenazesi defnedildi

Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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