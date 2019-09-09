Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kızının düğününe gitmek isterken kazada hayatını kaybeden baba defnedildi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, kızı Merve Arslan'ın düğününe gitmek isterken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden baba Turgut Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

09.09.2019 17:22 Kızının düğününe gitmek isterken kazada hayatını kaybeden baba defnedildi
Erzurum'un Uzundere ilçesinde, kızı Merve Arslan'ın düğününe gitmek isterken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden baba Turgut Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erzurum-Ardahan karayolunda gerçekleşti. Turgut Arslan idaresindeki 67 SG 125 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Turgut Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır 6 kişi yaralandı. Ailenin, Erzurum'un Oltu ilçesinde kızları Merve Arslan'ın yapılacak olan düğününe katılmak için gittikleri öğrenildi.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Baba Turgut Arslan'ın cenaze namazı bugün Yakutiye ilçesi Gölbaşı Mahallesi Kavak Camisi'nde kılındı. Cenaze namazının ardından Turgut Arslan, Abdurrahman Gazi Mezarlığına defnedildi. - ERZURUM

Uzundere, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:33   Kontrolden çıkan otomobil 20 metre yükseklikten yola uçtu
18:32   Milli sporcu tarafından bıçaklanan Özdemir toprağa verildi
18:32   Hırsızı ayakkabısı yakalattı
18:15   Manisa'da 23 kilo esrar ele geçirildi
18:15   Traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti
18:08   Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
18:01   Milli kick boksçuya 'laf atma' cinayetinden tutuklama talebi