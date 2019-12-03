Haberler » Güncel » Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı - Haber

Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı

Kayseri'de sevgilisiyle kaçan kızının geri dönmesi için inşaatın 3. katına çıkan kadını polis ekipleri ikna etti.

03.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:47
'de sevgilisiyle kaçan kızının geri dönmesi için inşaatın 3. katına çıkan kadını polis ekipleri ikna etti.
ilçesi Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak'taki bir inşaatın 3. katına çıkan ve pencereden sarkan 5 çocuk annesi A.A.(49), sevgilisiyle kaçan kızının bulunmasını istedi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat ikna etmeye çalıştıkları A.A'nın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, kadını pencereden içeri çekti.
Sinir krizi geçiren kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı

Osmanlı Mahallesi, Melikgazi, Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:55 Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli: Gelmeyin yoksa kafama sıkarım - Haber
19:54 4'lü suriye zirvesi sona erdi - Haber
19:54 Spor konyaspor'da gaziantep maçı hazırlıkları başladı - Haber
19:54 Almanya Başbakanı Angela Merkel: "(Suriye konulu Dörtlü Zirve) İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" - Haber
19:54 Malatya'da "korsan kitap" operasyonu - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
02:41 Alevlerin arasında kalan genç kadını itfaiye eri kurtardı - Haberler
3.12.2019 20:05:24