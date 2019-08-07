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Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışan adam hücresinde ölü bulundu

Brezilya'daki en büyük suç örgütlerinden birinin lideri Clauvino da Silva, hapishaneden, 19 yaşındaki kızının kılığına girerek kaçmaya çalışmıştı.

07.08.2019 13:03 Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışan adam hücresinde ölü bulundu
Brezilya'daki en büyük suç örgütlerinden birinin lideri Clauvino da Silva, hapishaneden, 19 yaşındaki kızının kılığına girerek kaçmaya çalışmıştı. Hapishaneden kaçmayı başaramayan Silva, kaldığı hücresinde polis tarafından ölü bulundu. Silva'nın çarşafla kendini asarak intihar ettiği belirtiliyor.

Clauvino da Silva, geçtiğimiz günlerde peruk ve maske taktıktan sonra kızının giysilerini giyerek hapisten kaçmaya çalışmıştı. Polis tarafından fark edilen Silva'nın kadın kılığında çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Polis, Silva'nın çarşafla kendini asarak intihar ettiğini duyurdu. Polis, 73 yıl hapis cezası bulunan da Silva'nın intiharıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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/////ARŞİV
Clauvino da Silva'nın yakalanması sonrası görüntüler



Fabio Alves Da Silva, Brezilya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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