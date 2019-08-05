Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalıştı

Brezilya 'daki en büyük suç örgütlerinden birinin lideri Clauvino da Silva, hapishaneden, 19 yaşındaki kızının kılığına girerek kaçmaya çalıştı. Yetkililer, maske ve peruk takan Silva'nın gergin tavırlarının kendisini ele verdiğini bildirdi.

Olay, Rio de Janeria'daki hapishanede meydana geldi. 19 yaşındaki kızı tarafından hapishanede ziyaret edilen Clauvino da Silva, hapishaneden kaçmak için ilginç bir yöntem kullandı. Peruk ve maske taktıktan sonra kızının giysilerini giyen Silva, kızının kılığında hapisten kaçmaya çalıştı. Gergin tavırları sebebiyle kendini ele verdiği belirtilen Silva'nın yakalandıktan sonra maskesini çıkardığı anlar polis tarafından görüntülendi.

'KIZINI HAPİSTE BIRAKACAKTI'

Silva'nın planına göre, kendisini ziyarete gelen kızını hapiste bırakıp, kendisi kaçacaktı. Polis, Silva'nın kızının da plana dahil olup olmadığını araştırıyor. Ayrıca, polisin yayınladığı görüntülerde, 'Shorty' (Bücür) lakaplı Silva'nın kızına ait pembe bir tişört ve dar pantolon giydiği görüldü. Kafasına siyah bir peruk takan Silva, ayrıca kafasına da plastik maske geçirerek kimliğini gizlemeye çalıştı.

BREZİLYA'NIN EN BÜYÜK SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN BİRİNİN LİDERİ

Clauvino da Silva'nın, 'Comando Vermelho' adında, Rio'da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan en büyük suç örgütlerinden birinin lideri olduğu belirtildi. Kaçış planında başarısız olan Silva'nın, maksimum güvenlikli bir bölüme nakliye edildiği ve disiplin kısıtlamalarına maruz kalacağı belirtildi.