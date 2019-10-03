Kızının okula gidebilmesi için veresiye yol yaptırdı (2)

HALUK LEVENT AİLEYİ ZİYARET EDECEK

Muğla'da, evlerinin bulunduğu dağ yolu bozuk olan ve 6 yaşındaki kızı Gamze'nin okula gidebilmesi için 20 bin TL veresiyle 4 kilometrelik yolu yaptıran çiftçi Ramazan Korkut, sanatçı Haluk Levent'in kendilerini ziyarete geleceğini söyledi. Baba Korkut, "Haluk Levent Bey beni telefonla aradı. Bu ayın 21'inden sonra beni ziyarete gelecekmiş, Görevlendirdiği birkaç kişinin yanıma gelip hesap numaramı alacaklarını söyledi. Borçlarımın hepsinin ödeneceğini söyledi. Sürekli hayırsever insanlar arayıp hesap numaramı istiyorlar. Herkese teşekkür ederim" dedi.