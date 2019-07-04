04.07.2019 09:44
Haberler» Güncel» Haber

Kızının ölüm tuzağından sağ çıkan baba konuştu: Silah tutukluk yaptı, hayatım kurtuldu

Bayrampaşa'da, evdeki uyuşturucu ve parayı çalmak için kızının azmettirdiği sevgilisi tarafından yatağında bıçaklanan baba, "Kafama dayadıkları silah ateş almadı." dedi.

İstanbul Bayrampaşa'da, Recai Ü. isimli vatandaş evdeki uyuşturucu ve parayı çalmak isteyen kızının azmettirdiği sevgilisi tarafından yatağında bıçaklandı. Ölümden dönen adam ifadesinde, "Yatağımda uyurken iki şahıs beni yastıkla boğmaya çalıştı. Kafama dayadıkları silah ateş almadı." dedi.

NE OLDU?

İstanbul Bayrampaşa'da, Recai Ü.'nün kızı N.Z.Ü'yle arasının iyi olmadığı ve genç kızın babasından kurtulmak istediği, bu nedenle erkek arkadaşı Abdülkadir Y. ile babasını öldürme konusunda plan yaptığı tespit edildi. Planın eve hırsızlık amacıyla girecek olan Abdülkadir Y.'nin evdeki uyuşturucuyu ve silahları aldıktan sonra yaşanacak arbedede baba Recai Ü.'yü öldürmek üzere kurgulandığı ortaya çıktı. Plan kapsamında Abdulkadir Yavuz ve Cihan Bedir, hırsız gibi girdikleri evde Recai Ü.'yü bıçaklayıp kaçtı. Elleri yüzleri kan içindeki zanlılar mahalle bekçilerine yakalandı.

Akşam'ın haberine göre, dedektifler, N.Z.Ü.'nün (16) babasını öldürmesi için sevgilisi Yavuz ile yakın arkadaşı Bedir'i azmettirdiğini belirledi. Evdeki 1.9 kilogram esrar, 2 silah ve paraları alıp kaçmayı planlayan 3 zanlı tutuklandı.

"ATEŞ ETTİ ANCAK SİLAH PATLAMADI"

Ölümden dönen ve daha önceden de gırtlak kanseri tedavisi gören Recai Ü., o anları şöyle anlattı: "Yatağımda uyurken iki şahıs beni yastıkla boğmaya çalıştı. Cihan da kafama tabanca dayadı. Direnince Abdülkadir bıçaklamaya başladı. Ateş etti ancak silah patlamadı. Ellerindeki bıçağı alarak kendimi savunmaya başladım."

"UYUŞTURUCU MADDE VE 1 SİLAH BANA AİT"

Baba Recai Ü., "Uyuşturucu maddeler bana aittir. Bulunan 2 adet tabancanın bir tanesi bana aittir. Diğeri bana ait değildir. Uyuşturucu maddeyi ve hassas teraziyi yaklaşık 9 ay önce Fatih Aksaray'da tanımadığım bir kişiden satın aldım. Gırtlak kanserim başlayınca uyuşturucu maddeyi ve diğer malzemeleri sakladım. Daha sonra tedavimle uğraştım. Hassas teraziyi almış olduğum uyuşturucu maddelerin doğruluğunu tartmak için almıştım. Ben kesinlikle uyuşturucu madde satıcısı değilim. Bu maddeyi kendim kullanmak için satın almıştım. Uzun yıllar kullandım ancak şu anda kanserin 4. Seviyesindeyim yüzde 88 engelli raporum vardır. Zeynep ile bu şahıslar arasında nasıl bir ilişki var bilmiyorum. Ben kesinlikle kızıma karşı herhangi bir fiziki müdahalede bulunmadım" dedi.

Adliyeye sevk edilen baba Recai Ü. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kızının ölüm tuzağından sağ çıkan baba konuştu: Silah tutukluk yaptı, hayatım kurtuldu

14 yaşındaki çocuk, oyun arkadaşının ellerini kolonya döküp çakmakla yaktı14 yaşındaki çocuk, oyun arkadaşının ellerini kolonya döküp çakmakla yaktı

3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (23)
ÜLKÜ: Bu adamın serbest bırakılması çok yanlış
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ASLN: ÇOK CİDDİ BİR AHLAKİ EĞİTİME İHTİYACIMIZ VAR. AMA MAALESEF TAM TERSİ YAPILIYOR. . . ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BİR ACAYİP ADAM: dayı çok şanslı bir adammış
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
OSMANİYELİ: He he..Ben de pazar alışverişi için terazi alayım o zaman..
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MESUT: Balık baştan kokmuş
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
MUHAMMED YILDIZ: Ne hayatlar var be! Her halimize şükürler olsun.
Yayından Kaldır
62 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: hayırlı evlat nasip etsin Rabbim herkese
Yayından Kaldır
44 0
Cevap yaz
KARADENİZ: arkadaşlar yazıyı tam baştan sona iyi okuyun lütfen baba tam uyuşturucu satıcısı yazıdan belli
Yayından Kaldır
8 0
JANDARMA: Amin kardeşim
Yayından Kaldır
4 0
SORUCU: ADAMIN EVINDEN 1 KİLO 900 GRAM ESRAR VE İKİ ADET SİLAHLA BIR ADET HASSAS TERAZI CIKIYOR VE BU ADAM İÇİCİYİM DİYİP ADLI KONTROL SARTIYLA DISARIYA CIKIYORSA. BU ULKEDE ADALET YERINE OTURMUS DEMEKTIR . :)))))))
Yayından Kaldır
22 0
Cevap yaz
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Haberleri
11:05   BEYOĞLU'NDA TORNAVİDALI DEHŞET KAMERADA
11:05   Rizeli'nin seyir terası böyle olur
11:05   Tekirdağ'dan kısa kısa
11:05   Kuzey Kore'den ABD'ye "düşmanca eylemlere hevesli olma" suçlaması
11:03   DHA DIŞ - Çin'de 5.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
11:03   DHA DIŞ – Nijerya'da petrol boru hattında yangın: 2 ölü
11:02   "Yerli çivi" kırıkları daha erken iyileştirecek