Kaynak: İHA

Kızının teşvikiyle üniversite sınavına giren şehit annesinden büyük başarı Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde 27 Ocak 2016 tarihinde PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın annesi Ayla Çiğa, 56 yaşında kazandığı üniversiteden mezun oldu37 yıllık üniversite hayalini 2 yıl önce gerçekleştiren ve Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü kazanan Çiğa, düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını aldıAyla Çiğa: "Üniversitemde kendimi buldum""Unutmayın azimle yapılan her iş başarıya ulaşacaktır"MERSİN - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 27 Ocak 2016 tarihinde PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın annesi Ayla Çiğa, 56 yaşında kazandığı üniversiteden mezun oldu. 37 yıllık üniversite hayalini 2 yıl önce gerçekleştiren ve Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü kazanan Çiğa, düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını aldı. Şehit Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın annesi Ayla Çiğa, herkese örnek oldu. 37 yıldır üniversite okumak isteyen ancak bir türlü bu hayalini gerçekleştiremeyen Ayla Çiğa, 2 yıl önce 56 yaşında hayaline ulaştı. Önce oğlunu kaybeden, ardından eşini kaybeden acılı anne, kızının desteği ve önerisi ile sınavlara hazırlandı. Sınavlara 2 ay kala ders çalışmaya başlayan Çiğa, sınavda 201 puan alarak Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü kazandı. 2 yıldır okula düzenli olarak giden ve derslerinde başarılı olan şehit yüzbaşının annesi, düzenlenen törenle mezun oldu. Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen törende Çiğa, diplomasını Toros Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Özveren'nden aldı."Okumak aklımın ucunda bile yoktu"Mutluluğu gözlerinden okunan anne Çiğa, bugün çok heyecanlı olduğunu söyledi. Zamanın çok hızlı aktığını vurgulayan Çiğa, "2 yıl çok hızlı bir şekilde geçti ve bugün karşınıza mezun olarak çıkıyorum. Oğlum Yiğitcan'ı ve eşim Yaşar'ı kaybettikten sonra okumak aklımın ucunda bile yoktu. Kızımın teşvik ile üniversite sınavına girmeye karar verdim ve Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü kazandım. 2 yıl boyunca hocalarımdan çok değerli bilgiler edindim. Öğretmenlerim daima yanımda olup, her türlü problemi çözmem konusunda bana yardımcı oldular. Okulun bahçesine girdiğim anda huzur ve güven içerisinde olduğumu hissettim. Bu ruh hali eğitimime de olumlu yansıdı. Üniversitemde kendimi bulduğumu söyleyebilirim. Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi."Herkesi okumaya davet ediyorum"Okulda güzel zaman geçirdiğinin altını çizen Çiğa, "Bir öğretmen eşi olarak çocuklarım Yiğitcan, Hürcan ve Anacan'ı sınavlara hazırlayan, onlara eğitimin önemini aşılayan ve onları yönlendiren bir anne oldum. Ailece hayatımız boyunca eğitimin öneminin bilinciyle yaşadık. Eğitim hayatın boyunca hayata bakış açım çok değişti. Çalışma hayatını gördüm, sizler gibi çok değerli insanları tanıdım. Şöyle bir düşünüyorum da evimde otursaydım bu kadar değerli insanla tanışamaz, mesleğimin altın bileziğini koluma takamazdım. Şimdi evlerinde oturan ve içinde okuma aşkı olan herkese seslenmek istiyorum. Lütfen hayallerinizin peşinde koşun. Ben yapamam, edemem demeyin. Unutmayın azimle yapılan her iş başarıya ulaşacaktır. Herkesi okumaya davet ediyorum. Çok güzel bir duygu. Bu duyguyu herkesin yaşamasını istiyorum" diye konuştu.