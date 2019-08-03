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Kızıyla intihar etmek isteyen baba ve ailesi için Bakanlık harekete geçti

Kayseri'de kucağına aldığı 1,5 yaşındaki kızıyla intihar girişiminde bulunan Ömer A.'yı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ziyaret etti. Bakanlık, Ömer A.'ya maddi, aile fertlerine de psikolojik destek sağlayacak.

03.08.2019 11:35
Kızıyla intihar etmek isteyen baba ve ailesi için Bakanlık harekete geçti

İki gün önce Kayseri'de kucağına aldığı 1,5 yaşındaki kızıyla intihar girişiminde bulunan 40 yaşındaki Ömer A.'ya devlet sahip çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ömer A. ve ailesine maddi ve psikolojik destek sözü verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri, dün Ömer A.'nın kiracı olarak yaşadığı evine giderek, inceleme yaptı. Ömer A.'ya iş buluncaya kadar Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi bağlanacak. Aile fertlerine de psikolojik destek sağlanacak. Ömer A. da yetkililere teşekkür ederek, bir daha intihar girişiminde bulunmayacağına dair söz verdi.

"VALİYİ ÇAĞIRIN YOKSA İNTİHAR EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Bunalımda olduğu bildirilen Ömer A., eşi ve kızını yanına alıp, Ahmetpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı Meydan İş Merkezi'nin üçüncü katındaki serbest muhasebe bürosuna girmişti. Bir süre sonra da çocuğunu kucağına alarak, pencereye yönelen Ömer A. intihar edeceğini söylemişti. Gözyaşları döken eşinin isteğine olumsuz yanıt veren Ömer A., "Bana hemen valiyi çağırın, yoksa intihar edeceğim" diye bağırmıştı. Olay yerine gelen Vali Yardımcısı Nail Anlar ve polis, Ömer A.'yı ikna ederek, intihar girişiminden vazgeçirmişti.


Ahmetpaşa, Kocasinan, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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