Haberler » Güncel » Kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladı - Haber

Kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Turgay G. ve arkadaşı, tartıştığı eşinin çağırdığı kayınpederi Nurettin Y. tarafından bıçaklandı.

12.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:50Kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladı
KOCAELİ'nin ilçesinde, Turgay G. ve arkadaşı, tartıştığı eşinin çağırdığı kayınpederi Nurettin Y. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan damat ve arkadaşı hastaneye kaldırılırken, kayınpeder gözaltına alındı.

Olay, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Turgay G., bir süredir sorun yaşadığı eşi Nilgün G. ile konuşmak için arkadaşı Serdar B. ile eve geldi. Ancak çift arasındaki konuşma tartışmaya döndü. Bunun üzerine Nilgün G. telefonla babası Nurettin Y.'yi arayarak, eve çağırdı. Hızla gelen baba, tartışmaya başladığı damadı ile yanındaki arkadaşını bıçaklayarak, yaraladı. Komşuların etkisiz hale getirdiği Nurettin Y., gelen polise teslim edildi. 3 yerinden bıçaklanan ve durumu ağır olan Turgay G. ile 2 yerinden bıçaklanan Serdar B., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Soruşturma başlatıldı.


- Derincekocaeli

Derince, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:52 Yeni mezarlık çevresindeki sokaklar yenileniyor
17:56 Bangladeş'te tren kazası: 15 ölü (2) - BRAHMANBARİA
17:52 ALKÜ'DE Türkiye ve Rusya ilişkileri konuşuldu
17:56 Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Rasuylayn'da inceleme yaptı
17:56 Gaziemir Belediyesinden "baskı ve haksız işten çıkarma" iddialarına yanıt
17:49 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
17:08 Çöken duvarın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Damla hayatını kaybetti
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 18:00:06